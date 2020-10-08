Финансовые новости
- |
- 08.10.20
- |
- 15:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Intel наконец запустила масштабное 10-нм производство на новой фабрике Fab 42, которая строилась 9 лет
11:03 08.10.2020 |
Компания Intel сообщила, что её завод Fab 42, который был заложен ещё в 2011 году, наконец-то вышел на запланированный уровень производства полупроводниковой продукции. На фабрике производятся новейшие продукты компании на основе 10-нм техпроцесса.
Теперь Intel может производить второе поколение 10-нм процессоров - Ice Lake, Ice Lake-SP, Elkhart Lake, Snow Ridge, а также третье поколение 10-нм чипов (SuperFin) - Tiger Lake и графические процессоры DG1, не только в Израиле и штате Орегон, но и в Аризоне, на новом заводе Fab 42. Запуск третьего завода, способного производить 10-нм продукцию в больших объёмах, позволит компании значительно повысить поставки указанных решений.
Intel обычно не раскрывает возможностей своих фабрик, однако в данном случае было сказано, что Fab 42 станет частью новой сети предприятий компании. Обычно фабрики таких масштабов способны производить от 25 до 100 тысяч кремниевых пластин в месяц. Однако конечный объём зависит от того или иного выбранного технологического процесса производства.
По данным Intel, в общей сложности она инвестировала в открытие аризонской фабрики более $23 млрд. В настоящий момент на ней работают 12 000 сотрудников. У завода довольно интересная история. Крупнейший производитель процессоров заложил его ещё в 2011 году. На тот момент перспективы производства кремниевых пластин с применением литографии со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением (EUV) были неопределёнными, поэтому компания рассчитывала использовать завод для производства больших 450-мм пластин. С этим расчётом завод и оснащался.
Строительство фабрики и её первоначальное оснащение вытяжками и системами кондиционирования завершилось в 2013 году. Однако в начале 2014 года Intel решила не оснащать завод оборудованием для производства на тот момент передовой 14-нм полупроводниковой продукции, поскольку не была уверена в уровне спроса на неё.
В начале 2017 года компания заявила о желании инвестировать $7 млрд для оснащения завода Fab 42 оборудованием для производства 7-нм чипов. Со временем Intel поняла, что ей не хватает мощностей для производства 10-нм продукции, поэтому фабрику переоборудовали под этот техпроцесс производства. В то же время компания сохранила возможность использования Fab 42 в качестве линии по производству продуктов на базе 7-нм техпроцесса, который подразумевает использование литографии в глубоком ультрафиолете (DUV) и в сверхжёстком ультрафиолетовом излучением (EUV).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Пленки Лероса: Почему Ермак с Тищенко останутся «в законе»
ТОП-НОВОСТИ
|Новая СДПУ(о) для нового Кучмы. Какое будущее готовит Коломойский для Зеленского при помощи «За майбутнє»
|Великобритания и Украина договорились о производстве ракетных катеров для ВСУ
|Забыть все, кроме коррупции: как Зеленский выдавил победу из саммита Украина-ЕС
|Наша ГТС, их псевдовакцина и «Автономный регион Донбасс». Зачем Медведчук слетал в Москву
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Intel наконец запустила масштабное 10-нм производство на новой фабрике Fab 42, которая строилась 9 лет
|Mercedes-Benz откажется от «механики» и перейдет на универсальные платформы
|Sony разобрала PlayStation 5: жидкий металл, «турбина», незаменяемый SSD и прочее
|Содержать электрокары и гибриды оказалось дешевле, чем обычные машины
|Власти США обвинили Google, Apple, Facebook и Amazon в монополизации рынка
|Состояние миллиардеров мира достигло рекордных $10,2 трлн - исследование PwC и UBS
Это интересно
|SEC подала в суд на Джона Макафи. Его уже арестовали
|Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
|Mercedes-Benz прекратил сотрудничество с заводом ГАЗ из-за санкций
|Microsoft исполнила мечту миллионов пользователей Windows 10. Bing можно отключить навсегда, вместе с рекламой в поиске
|Toyota разработает грузовик на топливных элементах для Северной Америки
|Volvo готовит маленький кроссовер XC20. Его построят на платформе Geely
|Составлен рейтинг худших и лучших шин для кроссоверов