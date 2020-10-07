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Дионисий Галикарнасский
Власти США обвинили Google, Apple, Facebook и Amazon в монополизации рынка
15:26 07.10.2020 |
Палата представителей США обвинила компании Amazon, Apple, Facebook и Google в применении тактики антиконкурентной монополии. Как показали результаты расследования Конгресса США, которое продолжалось 16 месяцев, техногиганты обладают «монопольной властью» в ключевых сегментах бизнеса и злоупотребляют своим доминированием на рынке. Антимонопольная комиссия США опубликовала отчет с «серьезными доказательствами того, что антиконкурентное поведение компаний препятствует инновациям, сокращает выбор потребителей и ослабляет демократию».
Как говорится в документе объемом около 450 страниц, четыре корпорации полагались на сомнительные и вредные средства с целью укрепить свое господство в web-поиске, на рынке смартфонов, в социальных сетях и других сферах.
Следователи Конгресса обвинили Facebook в безнаказанном поглощении потенциальных конкурентов, а также пришли к выводу, что Google ненадлежащим образом собирает данные с сайтов конкурентов и навязывает свои технологии другим, чтобы достичь высоких позиций в сфере поисковых систем и рекламы.
В свою очередь, Amazon и Apple использовали собственную форму «монопольной власти» для защиты и приумножения своих корпоративных ресурсов. Владельцы ведущего в мире торгового сайта Amazon и крупнейшего магазина приложений от Apple App Store в течение многих лет устанавливают правила, которые по существу ставят в невыгодное положение мелких конкурирующих продавцов и разработчиков программного обеспечения.
Комиссия палаты представителей США предложила радикальный пересмотр антимонопольного законодательства США за десятилетия и серию законодательных предложений, которые могли бы дать правительству возможность бороться с подобными проблемами в технологической отрасли.
В отчете изложено несколько рекомендаций к законодателям по ограничению доминирования компаний:
* Структурно разделить бизнес техногигантов: отделить онлайн-платформы от других направлений бизнеса;
* Запретить компаниям типа Amazon конкурировать с пользователями на своей площадке;
* Запретить Facebook вести бизнес вместе с Instagram и WhatsApp;
* Считать любое приобретение другого бизнеса техногигантами антиконкурентным. Доказывать обратное придется самими технологическим компаниям.
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