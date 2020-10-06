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Microsoft передумала выпускать планшет Surface Neo с двумя экранами в ближайшем будущем
13:57 06.10.2020 |
В октябре прошлого года Microsoft показала публике свои первые двухэкранные продукты - смартфон Surface Duo и компьютер Surface Neo. Телефон только недавно поступил в продажу, а вот компьютер был отложен и, согласно свежим данным, надолго.
В отличие от смартфона Surface Duo, который работает под управлением модифицированной версии Android, планшет Surface Neo должен был работать под управлением Windows 10X. Его планировали выпустить ещё весной, однако запуск устройства был отложен из-за проблем с производительностью при эмуляции приложений Win32.
Затем появились слухи, что Neo будет представлен в конце этого года. Другие источники сообщают, что компьютер будет выпущен весной 2021 года. Однако есть одна загвоздка - по словам самой Microsoft, новая ОС не будет готова для работы на компьютерах с двумя экранами ещё два года. Это значит, что Surface Neo увидит свет не раньше второго квартала 2022 года. Microsoft не подтвердила, на сколько задержится устройство, но удалила все рекламные видеоролики с YouTube и страницу Neo со своего веб-сайта.
Рано или поздно компания из Редмонда обязательно объявит о своих планах по поводу Surface Neo. Тем не менее, основное внимание сейчас уделяется таким продуктам как Surface Duo и недавно обновлённому Surface Pro X.
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