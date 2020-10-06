Финансовые новости
- |
- 06.10.20
- |
- 17:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Microsoft исполнила мечту миллионов пользователей Windows 10. Bing можно отключить навсегда, вместе с рекламой в поиске
12:21 06.10.2020 |
Компания Microsoft выпустила обновление операционной системы Windows 10, которое приносит важное изменение, давно запрашиваемое многими пользователями.
Теперь пользователи смогут полностью отключить интегрированную с ОС фирменную поисковую систему Bing. Правда, для этого потребуется залезть в настройки реестра.
Такая настройка реестра (BingSearchEnabled) раньше присутствовала в версии Windows 10 1909 и более ранних, но затем Microsoft без особого шума убрала её в майском и октябрьском обновлениях 2020 года.
К счастью, Microsoft внедрила новую настройку реестра (DisableSearchBoxSuggestions), которая позволяет включить или выключить интеграцию Bing с Windows Search (Поиск Windows).
Отмечается, что отключение Bing в Windows 10 может повысить качество и ускорить локальный поиск на ПК. Панель Windows Search начнёт отображать результаты локального поиска быстрее, поскольку не потребуется искать ключевые слова в Bing.
Упомянутая выше настройка реестра также отключает рекламу в Windows Search, поскольку она разрывает подключение к сервисам Bing.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ползучая чистка в НБУ. Почему Совет НБУ выразил недоверие Рожковой и Сологубу
|Коллективная безответственность: Почему Ермак заговорил о том, что ТКГ ничего не решает
|Тимошенко между Ахметовым и Коломойским. Какие подножки Зеленскому готовит «Батьківщина»
|Дедушка в трусиках. Почему Кремль перешел к тактике мелких пакостей
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Microsoft передумала выпускать планшет Surface Neo с двумя экранами в ближайшем будущем
|SEC подала в суд на Джона Макафи. Его уже арестовали
|Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
|Mercedes-Benz прекратил сотрудничество с заводом ГАЗ из-за санкций
|Microsoft исполнила мечту миллионов пользователей Windows 10. Bing можно отключить навсегда, вместе с рекламой в поиске
|Toyota разработает грузовик на топливных элементах для Северной Америки
Это интересно
|Нидерланды начнут использовать водородные поезда. Тестовые испытания прошли успешно
|Власти США призвали не платить операторам вирусов-вымогателей под угрозой санкций
|Автопилот Tesla оказался хуже, чем системы помощи у Mercedes-Benz, BMW и Audi
|Google теперь публично будет журить производителей Android-смартфонов за небезопасное ПО
|Началось распространение Google TV для Android
|Vivo X50 Pro+ ворвался в топ лучших камерофонов мира. Он снимает лучше Samsung Galaxy S20 Ultra и Xiaomi Mi 10 Pro
|Microsoft планирует инвестировать более $500 млн в развитие облачных сервисов Azure в Украине