Microsoft исполнила мечту миллионов пользователей Windows 10. Bing можно отключить навсегда, вместе с рекламой в поиске

Компания Microsoft выпустила обновление операционной системы Windows 10, которое приносит важное изменение, давно запрашиваемое многими пользователями.

Теперь пользователи смогут полностью отключить интегрированную с ОС фирменную поисковую систему Bing. Правда, для этого потребуется залезть в настройки реестра.

Такая настройка реестра (BingSearchEnabled) раньше присутствовала в версии Windows 10 1909 и более ранних, но затем Microsoft без особого шума убрала её в майском и октябрьском обновлениях 2020 года.

К счастью, Microsoft внедрила новую настройку реестра (DisableSearchBoxSuggestions), которая позволяет включить или выключить интеграцию Bing с Windows Search (Поиск Windows).

Отмечается, что отключение Bing в Windows 10 может повысить качество и ускорить локальный поиск на ПК. Панель Windows Search начнёт отображать результаты локального поиска быстрее, поскольку не потребуется искать ключевые слова в Bing.

Упомянутая выше настройка реестра также отключает рекламу в Windows Search, поскольку она разрывает подключение к сервисам Bing.