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Google теперь публично будет журить производителей Android-смартфонов за небезопасное ПО
09:55 05.10.2020 |
Отдел цифровой безопасности Google расширил перечень своих задач и теперь будет заниматься поиском ошибок в программном обеспечении, которое поставляется на Android-телефонах различных производителей.
Новая программа называется Android Partner Vulnerability Initiative (APVI), а команда Google по безопасности и конфиденциальности Android будет исследовать и раскрывать недостатки в программном обеспечении различных OEM-производителей.
Инициатива Android Partner Vulnerability Initiative охватывает обнаруженные Google проблемы, которые потенциально могут повлиять на состояние безопасности устройства Android или его пользователя.
Google
Исследовательская группа уже выявила ряд проблем, о которых было сообщено OEM-производителям. В частности, речь идет о компаниях Samsung, Huawei, Oppo, Vivo, Meizu и ZTE. Увы, в некоторых случаях реакции не было, а ряд уязвимостей так и не был исправлен. Со своей стороны Google создала специальный сайт, на котором будет публиковать информацию о выявленных проблемах.
Данная инициатива является дополнением к Программе вознаграждений за безопасность Android (ASR) и Программе вознаграждений за безопасность Google Play.
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