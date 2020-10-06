Google теперь публично будет журить производителей Android-смартфонов за небезопасное ПО

Отдел цифровой безопасности Google расширил перечень своих задач и теперь будет заниматься поиском ошибок в программном обеспечении, которое поставляется на Android-телефонах различных производителей.

Новая программа называется Android Partner Vulnerability Initiative (APVI), а команда Google по безопасности и конфиденциальности Android будет исследовать и раскрывать недостатки в программном обеспечении различных OEM-производителей.

Инициатива Android Partner Vulnerability Initiative охватывает обнаруженные Google проблемы, которые потенциально могут повлиять на состояние безопасности устройства Android или его пользователя.

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Исследовательская группа уже выявила ряд проблем, о которых было сообщено OEM-производителям. В частности, речь идет о компаниях Samsung, Huawei, Oppo, Vivo, Meizu и ZTE. Увы, в некоторых случаях реакции не было, а ряд уязвимостей так и не был исправлен. Со своей стороны Google создала специальный сайт, на котором будет публиковать информацию о выявленных проблемах.

Данная инициатива является дополнением к Программе вознаграждений за безопасность Android (ASR) и Программе вознаграждений за безопасность Google Play.