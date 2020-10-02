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Началось распространение Google TV для Android
17:46 02.10.2020 |
Запутавшая многих Google TV оказалась не только оболочкой для платформы Android TV в новом медиаплеере Chromecast with Google TV, но и приложением для смартфонов на основе Android.
Оно уже начало распространяться через магазин приложений Google Play Store. Оно постепенно становится доступно в качестве обновления приложения Google Play Фильмы, но также Google TV можно загрузить и самостоятельно, не дожидаясь автоматического апдейта.
Таким образом, запущенное в далёком 2011 году приложение Google Play Фильмы (Google Play Movies & TV) более чем с 5 млрд установок при обновлении до версии 4.23.23.31 превращается в Google TV. При установке обновления пользователю выдаётся об этом оповещение.
Нижняя панель имеет четыре вкладки Home (Дом), Shop (Магазин), Library (Библиотека), Watchlist (Список просмотра) а верхняя три - For you (Для вас), Movies (Фильмы) и Shows (Шоу).
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