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Vivo X50 Pro+ ворвался в топ лучших камерофонов мира. Он снимает лучше Samsung Galaxy S20 Ultra и Xiaomi Mi 10 Pro
16:00 02.10.2020 |
Исследователи ресурса DxOMark опубликовали всесторонний тест квадрокамеры смартфона Vivo X50 Pro+. Результат получился в какой-то степени ошеломительным: аппарат с результатом 127 баллов ворвался в Топ-3 рейтинга смартфона, уступив лишь Xiaomi Mi 10 Ultra и Huawei P40 Pro. Зато позади остались такие признанные камерофоны, как Huawei Mate 30 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro и даже Samsung Galaxy S20 Ultra! Кажется, никогда смартфоны Vivo не поднимались так высоко в рейтинге DxOMark.
За съемку фото Vivo X50 Pro+ получил 139 баллов (обратите внимание на лучшие дисциплины - автофокус и зум), за съемку видео - 104 балла (тут тоже оценили автофокус, а также стабилизацию изображения).
При съемке фото специалисты отметили высокую детализацию и низкий уровень шума даже при слабом освещении, точный баланс белого, широкий динамический диапазон, высокую детализацию во всем диапазоне фокусных расстояний. Минусы в основном сводятся к различного рода артефактам, а также к неестественным цветам и темным снимкам при съемке со сверхширокоугольной камеры. Плюсы при съемке видео - точная экспозиция, быстрый автофокус, эффективная стабилизация и высокая детализация. В целом, специалисты довольны всем, кроме разве что 13-мегапиксельного модуля со сверхширокоугольным объективом.
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