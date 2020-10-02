Google Карты для Android получили тёмную тему

Как сообщают пользователи устройств, которые работают под управлением операционной системы Android, компания Google начала распространение обновление для приложения Google Карты с тёмной темой.

Тёмный режим доступен в приложении Google Maps, начиная с версии 10.51.1, для мобильных устройств, которые работают под управлением Android 11.

После обновления пользователи могут выбрать соответствующий режим в настройках приложения, которое будет выглядеть так, как показано на скриншотах.

Компания Google регулярно выпускает обновления для популярного навигационного приложения, например, в августе поисковый гигант сделал Google Карты более красочными, детальными и понятными, а на днях в российском приложении появился «антивирусный» слой.