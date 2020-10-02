Microsoft представила бюджетный ноутбук Surface Laptop Go

Компания Microsoft сегодня пополнила линейку мобильных компьютеров Surface моделью Laptop Go. Новинка получилась недорогой по современным меркам (от $550), при этом платформа - полноценная Intel Ice Lake.





Если точнее, в устройстве используется четырехъядерный процессор Intel Core i5-1035G1 частотой до 3,6 ГГц, поддерживающий многопоточность. В базовой версии 4 ГБ оперативной памяти и модуль eMMC объемом 64 ГБ. Но за доплату можно будет заказать версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ($700) или 256 ГБ ($900) флэш-памяти.

Сенсорный экран характеризуется диагональю 12,4 дюйма и разрешением 1536 х 1024 пикселя. Крышка выполнена из алюминия, но это единственный металлический элемент в конструкции корпуса. Все остальное - из поликарбоната.

В конфигурации также web-камера, поддерживающая запись видео разрешением HD, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, стандартное гнездо для наушников, по одному порту USB-C и USB-A. В версиях дороже базовой есть сканер отпечатков пальцев - он встроен в клавишу включения.

Заявленная автономность - до 13 часов, при этом в комплект поставки входит зарядное устройство мощностью 39 Вт. Масса новинки - 1110 граммов, толщина - 16 мм.