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В Telegram появилась функция комментирования постов
16:51 01.10.2020 |
Мессенджер Telegram добавил функцию комментирования постов в каналах, также добавили фильтры для быстрого поиска в переписке и возможность анонимно администрировать группы.
Об этом сообщается в блоге компании.
"Безопасность и широкие возможности Telegram сделали его важным инструментом для тех, кто отстаивает свои права и борется за свободу. Сегодня мы представляем еще одну функцию, которая может им помочь.
Включите "Оставаться анонимным" в списке прав администратора группы, и этот администратор будет скрыт из списка участников. Его сообщение в чате будет публиковаться от имени группы, подобно публикации в каналах", - пояснили в Telegram функцию "Анонимные администраторы групп".
"Для использования новой функции комментирования в Telegram стоит обновить приложение до последней версии. После этого, если к каналу привязана группа для обсуждения, под каждой ее публикацией будет новая кнопка для перехода к комментариям", - говорится в сообщении.
При этом ограничения, выставленные администраторами для чата, так же действуют для комментариев. Например, комментаторы могут добавлять голосовые сообщения, стикеры, GIF-ки и прочее, а администраторы - ограничивать их.
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