Сделка между NVIDIA и Arm таит угрозу для всей информационной экосистемы Китая

Представители китайской полупроводниковой отрасли уже не раз выражали опасения по поводу того, что готовящаяся сделка по покупке Arm компанией NVIDIA со временем ограничит доступ китайских клиентов к одноимённым архитектурам. Бывший главный инженер Lenovo разглядел в ней угрозу для развития всей информационной экосистемы Китая, выразив надежду на блокировку сделки.

Как отмечает китайское издание South China Morning Post, занимающий пост в Академии инженерных наук Китая Ни Гуаннань (Ni Guangnan) на одном из отраслевых форумов высказался против одобрения сделки между NVIDIA и Arm со стороны китайского правительства. Бывший главный инженер Lenovo является ярым сторонником «суверенного» развития китайской полупроводниковой отрасли, и среди негативных последствий сделки он видит не только попадание разработок Arm под действие американских правил экспортного контроля.

По его словам, КНР в состоянии достаточно быстро устранить отставание от зарубежных компаний в полупроводниковой сфере, но страна не обладает собственными процессорными архитектурами. Так называемая x86-совместимая архитектура разработана американской Intel, принадлежащая Arm одноимённая архитектура имеет британское происхождение. По всей видимости, в отличие от других китайских деятелей, академик Гуаннань не особо рассчитывает на альтернативу в виде архитектуры RISC-V. Как он утверждает, перед Китаем стоит задача строительства собственной информационной экосистемы, а не освоения единственного продукта или технологии. Без доступа к разработкам Arm сделать это будет проблематично.