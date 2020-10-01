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Сделка между NVIDIA и Arm таит угрозу для всей информационной экосистемы Китая
15:59 01.10.2020 |
Представители китайской полупроводниковой отрасли уже не раз выражали опасения по поводу того, что готовящаяся сделка по покупке Arm компанией NVIDIA со временем ограничит доступ китайских клиентов к одноимённым архитектурам. Бывший главный инженер Lenovo разглядел в ней угрозу для развития всей информационной экосистемы Китая, выразив надежду на блокировку сделки.
Как отмечает китайское издание South China Morning Post, занимающий пост в Академии инженерных наук Китая Ни Гуаннань (Ni Guangnan) на одном из отраслевых форумов высказался против одобрения сделки между NVIDIA и Arm со стороны китайского правительства. Бывший главный инженер Lenovo является ярым сторонником «суверенного» развития китайской полупроводниковой отрасли, и среди негативных последствий сделки он видит не только попадание разработок Arm под действие американских правил экспортного контроля.
По его словам, КНР в состоянии достаточно быстро устранить отставание от зарубежных компаний в полупроводниковой сфере, но страна не обладает собственными процессорными архитектурами. Так называемая x86-совместимая архитектура разработана американской Intel, принадлежащая Arm одноимённая архитектура имеет британское происхождение. По всей видимости, в отличие от других китайских деятелей, академик Гуаннань не особо рассчитывает на альтернативу в виде архитектуры RISC-V. Как он утверждает, перед Китаем стоит задача строительства собственной информационной экосистемы, а не освоения единственного продукта или технологии. Без доступа к разработкам Arm сделать это будет проблематично.
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