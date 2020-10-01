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Google Camera стала ещё лучше
12:13 01.10.2020 |
Компания Google вчера официально представила телефоны Pixel 5 и Pixel 4a 5G, которые стали первыми в мире смартфонами с предустановленной операционной системой Android 11, при этом они точно получат обновление до Android 14.
В плане аппаратной начинки камеры Pixel 5 и Pixel 4a ничем не удивляют, с характеристиками смартфонов вы можете ознакомиться в нашем анонсе. Но Google всегда славилась своими программными алгоритмами. Производитель рассказал, как изменилось фирменное приложение Google Camera с выходом Google Pixel 5 и Pixel 4a 5G. Стоит понимать, что в скором времени умельцы портируют обновлённое приложение и на другие смартфоны, как это всегда и происходит.
Google заявляет режим HDR+ с брекетингом экспозиции, который обеспечит «более четкие и резкие фотографии». Однако Google использует брекетинг экспозиции со времен первого Pixel, поэтому радикальных изменений ждать не стоит.
Теперь пользователи смогут делать портретные фотографии в ночном режиме Night Sight. В настоящее время не так много смартфонов, которые могут сочетать эти две функции. Камера должна не только создавать эффект боке, но и делать это при недостаточном освещении.
Портретный свет - это новая функция, позволяющая изменить освещение лица, которое может быть в тени или, наоборот, сильно освещённым. Приложение Google Фото также было обновлено, чтобы вы могли делать это и со старыми фотографиями.
В видеокамере появилось три новых режима стабилизации: Locked, Active и Cinematic Pan. Именно на последнем Google сосредоточилась больше всего во время прямой трансляции. В этом режиме камера снимает с частотой 60 кадров в секунду, а затем замедляет видео в 2 раза, чтобы создавать более плавные и эффектные видео.
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