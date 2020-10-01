Представлен улучшенный Google Фото с новыми возможностями

Компания Google представила большое обновление для одного из своих самых популярных приложений сервисов - Google Фото. Поисковый гигант выпустил новый пользовательский интерфейс редактора для Google Фото на Android.

Новый интерфейс должен упростить и расширить возможности для редактирование ваших изображений. Помимо нового редактора, компания также добавляет новые функции. Обновление добавляет новую вкладку «Предложения» в меню редактирования фотографий. Она может автоматически вносить правки в фотографии.

Как уже упоминалось, пользовательский интерфейс стал другим, но при этом интуитивно понятным. Вы можете вносить свои собственные изменения в фотографию. Если по какой-либо причине вас не устраивают работа искусственного интеллекта Google, просто отредактируйте изображение самостоятельно.

Функция «Предложения» автоматически корректирует некоторые аспекты изображения. Она изменяет уровни яркости, контрастности, а также настраивает портретные эффекты. Она также улучшает изображения и имеет функцию Color Pop. Эта функция делает фон черно-белым и сохраняет цвет объекта.

Google заявляет, что в будущем в приложении Google Фото на устройствах Pixel появится больше функций. Хотя компания говорит «устройства Pixel», мы не удивимся, увидев эти функции позже для всех телефонов Android.

Google также представила новую функцию портретного освещения, которая есть в новых смартфонах Pixel. Он может регулировать освещение лиц на портретах. По заявлению компании, его можно применить к фотографиям, которые не были сняты в портретном режиме.