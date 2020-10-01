Snapdragon 865, 144 Гц, 64 Мп, 5000 мА·ч за 490 евро. Представлены смартфоны Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro

Компания Xiaomi официально представила смартфоны Mi 10T и Mi 10T Pro. Новинки получились одними из самых доступных флагманов на базе SoC Snapdragon 865 в Европе: за Mi 10T просят всего 499 евро. Причем на некоторых рынках (например, в Германии) аппарат даже чуточку дешевле - 490 евро.





У смартфонов много общего. К примеру, оба оснащены экранами IPS диагональю 6,67 дюйма разрешением 2440 х 1080 пикселей с кадровой частотой 144 Гц и врезанной камерой разрешением 20 Мп. Соответственно, совершенно одинаковы и массово-габаритные параметры: 165,1 x 76,4 x 9,33 мм и 218 граммов.

Смартфоны получили аккумуляторы емкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, модем 5G, адаптер NFC, боковой сканер отпечатков пальцев, ИК-излучатель и два слота для карт SIM. В качестве ОС используется Android 10 с предустановленной прошивкой MIUI 12.

Теперь об отличиях. Xiaomi Mi 10T получил 6 ГБ ОЗУ LPDDR5, 128 ГБ встроенной флэш-памяти UFS 3.1 и главный 64-мегапиксельный датчик оптического формата 1/1,7 дюйма без оптической стабилизации в системе основной камеры. Xiaomi Mi 10T имеет 8 ГБ ОЗУ LPDDR5, 128 или 256 ГБ памяти UFS 3.1 и 108-мегапикельный датчик оптического формата 1/1,33 дюйма с размером пикселей 0,8 мкм и оптической стабилизацией.





Второй датчик характеризуется разрешением 13 Мп, он соединен со сверхширокоугольным объективом с углом обзора 123°. Третий датчик 5-мегапиксельный с автофокусом для съемки макро. Как не трудно догадаться, в Mi 10T и Mi 10T Pro различаются только главные датчики основной камеры, но при этом оба смартфона поддерживают запись видео 8К с частотой 30 к/с.

Цены уже объявлены. Базовый Mi 10T Pro оценен в 600 евро. Так что доплата за 128 ГБ дополнительной памяти этой модели составляет 50 евро. Позже в продажу поступит версия Mi 10T с 8 ГБ ОЗУ, ее цена - 550 евро.



