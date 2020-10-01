Первые в мире смартфоны с Android 11. Представлены Google Pixel 5 и Pixel 4a 5G

Компания официально представила Pixel 5 и Pixel 4a 5G - они стали первыми в мире смартфонами с предустановленной ОС Android 11. Из особенностей можно отметить еще компактность и наличие экранов OLED. А в остальном... новинки оказались типичными середнячками.

Pixel 5

Аппаратный базис - это однокристальная платформа Qualcomm Snapdragon 765G. На рекорды производительности она не способна по умолчанию, зато имеет встроенный модем 5G Snapdragon X52 и дополнена фирменным модулем безопасности Titan M.

Pixel 5

Интересно, что камерами эти модели вообще не отличаются. Так, основная представлена двумя датчиками - главным разрешением 12,2 Мп с системой фазовой фокусировки и комбинированной (оптической и электронной) стабилизацией, и дополнительным разрешением 16 Мп. С первым датчиком соединен объектив с диафрагмой F/1,7 и углом обзора 77°, а во втором модуле применяется объектив с диафрагмой F/2,2 и углом обзора 107°. В составе фронтальной камеры - датчик изображения разрешением 8 Мп и объектив с диафрагмой F/2,0 и углом обзора 83°. Основная камера поддерживает запись видео 4К с частотой 60 к/с, фронтальная - Full HD с частотой 30 к/с. Как видно, характеристики камер далеки от флагманских.





Pixel 5

Еще из общего - по 128 ГБ флэш-памяти, стереофонические громкоговорители, поддержка зарядки мощностью 18 Вт, порт USB 3.1 Gen 1 Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0+LE, NFC. А вот дальше начинаются различия.

Pixel 4a 5G

Pixel 5 получил экран OLED диагональю 6 дюймов разрешением 2340 x 1080 пикселей с кадровой частотой 90 Гц и защитой в виде закаленного стекла Gorilla Glass 6. В Pixel 4a 5G используется матрица OLED диагональю 6,2 дюйма разрешением 2340 х 1080 пикселей со стандартной кадровой частотой и защитным стеклом Gorilla Glass 3.

Pixel 4a 5G

В обеих моделях используется оперативная память типа LPDDR4, но в Pixel 5 ее 8 ГБ, а в Pixel 4a 5G - 6 ГБ. Pixel 5 получил три микрофона, алюминиевый корпус, защищенный в соответствии со степенью IP68, и аккумулятор емкостью 4000 мА·ч с поддержкой беспроводной и обратной беспроводной зарядки. В Pixel 4a 5G микрофонов два и есть стандартный разъем для наушников, корпус - из поликарбоната, аккумулятор емкостью 3800 мА·ч (беспроводная зарядка не поддерживается).





Габариты и масса Pixel 5 - 144,7 x 70,4 x 8,0 мм и 151 грамм, Pixel 4a 5G - 153,9 x 74,0 x 8,2 мм и 168 граммов. Цены? За Pixel 5 в Европе просят 630 евро ($700 в США), за Pixel 4a 5G - 500 евро ($500). Предварительные заказы принимаются с сегодняшнего дня.

Напомним, что сегодня Xiaomi представила в Европе смартфоны Mi 10T, Mi 10T Pro. Они, конечно, не получили Android 11 из коробки, но по совокупности возможностей выглядят лучше при тех же ценах. А еще сегодня дебютировал Mi 10T Lite на платформе Snapdragon 750G (с тем же модемом 5G, как у Snapdragon 765G, и примерно такой же производительностью) и с 64-мегапиксельной камерой за 280 евро...