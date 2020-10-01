Финансовые новости
- |
- 01.10.20
- |
- 08:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Первые в мире смартфоны с Android 11. Представлены Google Pixel 5 и Pixel 4a 5G
08:28 01.10.2020 |
Компания официально представила Pixel 5 и Pixel 4a 5G - они стали первыми в мире смартфонами с предустановленной ОС Android 11. Из особенностей можно отметить еще компактность и наличие экранов OLED. А в остальном... новинки оказались типичными середнячками.
Аппаратный базис - это однокристальная платформа Qualcomm Snapdragon 765G. На рекорды производительности она не способна по умолчанию, зато имеет встроенный модем 5G Snapdragon X52 и дополнена фирменным модулем безопасности Titan M.
Интересно, что камерами эти модели вообще не отличаются. Так, основная представлена двумя датчиками - главным разрешением 12,2 Мп с системой фазовой фокусировки и комбинированной (оптической и электронной) стабилизацией, и дополнительным разрешением 16 Мп. С первым датчиком соединен объектив с диафрагмой F/1,7 и углом обзора 77°, а во втором модуле применяется объектив с диафрагмой F/2,2 и углом обзора 107°. В составе фронтальной камеры - датчик изображения разрешением 8 Мп и объектив с диафрагмой F/2,0 и углом обзора 83°. Основная камера поддерживает запись видео 4К с частотой 60 к/с, фронтальная - Full HD с частотой 30 к/с. Как видно, характеристики камер далеки от флагманских.
Pixel 5 получил экран OLED диагональю 6 дюймов разрешением 2340 x 1080 пикселей с кадровой частотой 90 Гц и защитой в виде закаленного стекла Gorilla Glass 6. В Pixel 4a 5G используется матрица OLED диагональю 6,2 дюйма разрешением 2340 х 1080 пикселей со стандартной кадровой частотой и защитным стеклом Gorilla Glass 3.
В обеих моделях используется оперативная память типа LPDDR4, но в Pixel 5 ее 8 ГБ, а в Pixel 4a 5G - 6 ГБ. Pixel 5 получил три микрофона, алюминиевый корпус, защищенный в соответствии со степенью IP68, и аккумулятор емкостью 4000 мА·ч с поддержкой беспроводной и обратной беспроводной зарядки. В Pixel 4a 5G микрофонов два и есть стандартный разъем для наушников, корпус - из поликарбоната, аккумулятор емкостью 3800 мА·ч (беспроводная зарядка не поддерживается).
Габариты и масса Pixel 5 - 144,7 x 70,4 x 8,0 мм и 151 грамм, Pixel 4a 5G - 153,9 x 74,0 x 8,2 мм и 168 граммов. Цены? За Pixel 5 в Европе просят 630 евро ($700 в США), за Pixel 4a 5G - 500 евро ($500). Предварительные заказы принимаются с сегодняшнего дня.
Напомним, что сегодня Xiaomi представила в Европе смартфоны Mi 10T, Mi 10T Pro. Они, конечно, не получили Android 11 из коробки, но по совокупности возможностей выглядят лучше при тех же ценах. А еще сегодня дебютировал Mi 10T Lite на платформе Snapdragon 750G (с тем же модемом 5G, как у Snapdragon 765G, и примерно такой же производительностью) и с 64-мегапиксельной камерой за 280 евро...
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Печатать или не печатать. «Количественное смягчение» от НБУ убьет украинскую экономику
|Рада поддержала отмену пленарных заседаний в четверг и пятницу из-за роста заболеваемости COVID-19 среди депутатов
|Присяжные в деле Шеремета. Какую роль они должны сыграть по замыслу Банковой
|Порошенко заболел Covid-19
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Первые в мире смартфоны с Android 11. Представлены Google Pixel 5 и Pixel 4a 5G
|80% фишинговых сайтов, выявленных во 2 квартале 2020 года, использовали SSL-сертификаты
|«Дія»: Теперь своим техпаспортом можно поделиться с другим водителем — Минцифры
|Проблемы беспилотного подразделения Uber: Беспилотник не может проехать и километра, несмотря на $2,5 млрд инвестиций
|Epic и Apple отказались от присяжных и настояли на рассмотрении судом дела о Fortnite
|6,7 секунды до «сотни» и лонч-контроль: представлен Ford Puma ST
Это интересно
|EA Play войдёт в состав консольной подписки Xbox Game Pass Ultimate 10 ноября
|Феномен QAnon: самая масштабная современная теория заговора
|В IDC считают, что к 2024 году те или иные средства автоматизации будут в половине выпускаемых машин
|Amazon представила технологию распознавания ладони, которая будет использоваться для бесконтактной оплаты
|Audi назвала спецверсию R8 в честь Нюрбургринга
|Окружной судья США раскритиковала иск Epic Games к Apple и рекомендовала рассмотреть дело в суде присяжных
|Microsoft разрешила играть в игры Xbox с помощью iPhone