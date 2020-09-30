Проблемы беспилотного подразделения Uber: Беспилотник не может проехать и километра, несмотря на $2,5 млрд инвестиций

В начале сентября один из менеджеров беспилотного подразделения Uber написал главе компании Даре Хосровшахи письмо о проблемах с разработкой и постоянных разногласиях в команде. Автомобиль «плохо едет и сбоит даже на простых маршрутах и манёврах», предупредил автор обращения.

Действующие сотрудники компании говорят, что после пяти лет разработки и около $2,5 млрд инвестиций в проект Uber не приблизилась к запуску надёжного беспилотника

Руководство не следит за разработкой

Девять бывших менеджеров Uber ATG и двое нынешних рассказали, что Даре Хосровшахи несколько раз говорили о проблемах и отставании подразделения. Все три года его руководства сотрудники просили сменить начальство Uber ATG.

Один из критиков Хосровшахи - бывший технический директор Uber Туан Фам. Он заявил, что два года пытался привлечь внимание гендиректора к работе Uber ATG, чтобы проверить, как продвигается разработка. «Но не было никакой прозрачности или подотчётности, и, как я вижу сейчас, дело не продвигается», - заключил Фам.

В начале 2020 года Фам уволился из Uber. Хосровшахи не прокомментировал его заявление. Руководитель Uber ATG Эрик Мейхофер сообщил, что Хосровшахи «не стоит в стороне» и «более чем разбирается» в беспилотниках, автономном вождении и продукте, который разрабатывает команда.

Деньги заканчиваются: нужно продавать долю в проекте либо отказываться от него

В 2019 году беспилотное подразделения Uber привлекло $1 млрд от консорциума японских инвесторов: SoftBank, Toyota и Denso. Через год Хосровшахи сократил бюджет Uber ATG более чем на 10% в рамках контроля за расходами Uber.

В 2021 году деньги могут закончиться, и Хосровшахи предстоит выбор: продать больше акций подразделения внешним инвесторам или отказаться от него. Есть два возможных пути: продать контрольный пакет Uber ATG консорциуму во главе с Toyota или объединиться с другим игроком, например Nvidia.

Это сложное решение с последствиями для всей компании: в краткосрочной перспективе у Uber нет денег на развитие беспилотников, потому что пандемия сильно ударила по основному бизнесу компании.

В долгосрочной перспективе беспилотники могут значительно сократить расходы Uber, снизить цены на поездки и в итоге увеличить долю на рынке, рассчитывает Хосровшахи.

Акционеры Uber, среди которых SoftBank и BenchMark, склоняют руководство к первому варианту: продать больше акций Uber ATG стратегическим партнёрам или выделить подразделение в отдельную компанию и заключить с ней соглашение о тестировании беспилотных технологий ATG на своих машинах.

Глава Uber ATG заявил, что тоже рассчитывает найти партнёров, которые помогут финансово или технологически.

"Реальность такова, что как бизнес беспилотники не будут приносить прибыль ещё несколько лет. Когда в прошлом году мы привлекли первые инвестиции, мы начали думать, как выдержать этот путь. Наши ожидания связаны с новыми партнёрствами - либо с финансовыми организациями, либо с компаниями, которые помогут Uber развивать беспилотные технологии", - сообщил руководитель Uber ATG Эрик Мейхофер.

Машины способны проехать лишь 650 метров без сбоев - и не факт, что это быстро исправят

Uber ATG был «проблемным ребёнком» с первых дней существования. Uber запустила подразделение в середине 2015 года, прошлый гендиректор компании Трэвис Каланик пригласил около 50 исследователей из лаборатории Университета Карнеги-Меллон для разработки технологии.

К концу 2016 года Uber ATG считалась одной из лучших в новой отрасли, но начались проблемы. Руководитель Uber ATG Энтони Левандовски был уволен после обвинений в краже конфиденциальных данных беспилотного подразделения Google Waymo. Он признал вину в краже коммерческой тайны, суд приговорил его к полутора годам тюрьмы.

В начале 2018 года прототип беспилотника Uber сбил пешехода в Аризоне. Позже прокуратура США установила, что водитель-испытатель не следил за дорогой и ПО автомобиля оказалось неисправно. Прокуратура предъявила водителю обвинение в убийстве по неосторожности.

Спустя несколько месяцев после происшествия старший менеджер Uber ATG перед увольнением отправил Хосровшахи презентацию с описанием проблем подразделения. Он рассказал о «неадекватных» процедурах безопасности и испытаний, а также о склонности команды к «театрализованности» - праздновать разработки, которые ещё не довели до рабочего прототипа.

Менеджер указал ещё на одну проблему: у нанятых исследователей из университета не было опыта коммерциализации технологий.

2019 год тоже был сложным для Uber ATG. Подразделение свернуло дорогостоящий проект по разработке собственного лидара, осенью отказалось от попыток увеличить расстояние, которое беспилотник может проехать без вмешательства инженера.

В то время беспилотники Uber ATG могли внезапно дёргаться и создавать опасную ситуацию на дороге каждые 650 метров.

Руководство надеялось, что к осени частота сократится до одного «нарушения» на каждые 16 км, а один из участников рассказал, что прототипы работали лучше, чем показывали данные.

Однако Uber ATG так и не смогла добиться стабильной работы машины. Прототип беспилотника не мог перевозить сотрудников подразделения между двумя офисами, расстояние между которыми 1,6 км.

Руководители разработки заявили, что отказались от попыток наладить маршрут между офисами, Они объяснили, что его автоматизация не поможет создать ПО для настоящей дороги. Но другие топ-менеджеры видят в этом решении сигнал, что у Uber просто не получается это сделать.

Реагирование автомобиля на дорожные ситуации - ещё одна проблема. Для решения Uber нужен новый симулятор, с помощью которого можно тестировать поведение беспилотника без вывода на дороги общего пользования. В июле 2020 года Uber могла проверить лишь 3,9% дорожных ситуаций, на которые должен реагировать автомобиль.

Например, при остановке на четырёхстороннем перекрёстке машина должна определять и пропускать пешеходов, распознавать знак STOP. Каждое событие - это отдельная ситуация или контрольный пример.

К концу 2021 года прототип автомобиля должен пройти 28 778 испытаний по дорожным сценариям, прежде чем выйти машину на дороги Питтсбурга без поддержки водителя.

На какой стадии находится симулятор нового поколения - неизвестно, но бывшие сотрудники говорят, что у Uber «хронические проблемы» с разработкой. В июле 2020 года из Uber ушёл глава отдела моделирования - он присоединился к беспилотному подразделению Apple.

Мейхофер сказал, что результаты симулятора нового поколения «крайне обнадёживают».

Пока Uber ATG сосредоточена на разработке нового ПО для беспилотников. Сейчас в прототипах установлена система, часть кода которой написана исследователями около десяти лет назад.

Новая система практически готова к тестированию на дорогах общего пользования. Uber рассчитывает в дальнейшем улучшать методы обучения, чтобы машины лучше реагировали на обстановку.

Компания планирует закончить разработку ПО осенью 2020 года и установить его на внедорожники Volvo. Uber выбрала около 10 км дорог общего пользования в Питтсбурге и Вашингтоне и в будущем хочет запустить тестирование в Сан-Франциско, Торонто и Далласе.

Разногласия в командах

С техническими проблемами сталкивается не только Uber, но и другие компании: Waymo, Zoox или General Motors, несмотря на более крупные инвестиции в направление. Waymo потратила в два раза больше денег, чем Uber, и смогла запустить коммерческие поездки в Аризоне, но неясно, когда услуги выйдут на самоокупаемость.

Однако инженеры Waymo экспериментируют и взаимодействуют друг с другом, обсуждают различные подходы и сообща решают сложные технологические проблемы. В Uber ATG же нет контроля, но есть разногласия между командами, отмечают бывшие и нынешние сотрудники.

За безопасность движения в Uber отвечают бывшие специалисты из аэрокосмических и правительственных организаций. Они считают, что разработчики основной системы слишком спешат или «хотят вернуться к ДТП со смертельным исходом», когда у них было больше свободы.

С точки зрения инженеров-программистов, Uber «перестаралась», исправляя ситуацию после ДТП. Они утверждают, что безопасники, системные проектировщики и технологические менеджеры слишком медленно разрабатывают правила и инструкции по тестированию и релизу ПО.

Это усложняет работу инженеров: им понадобилось несколько месяцев, чтобы получить разрешение на вождение прототипов в ручном режиме в Сан-Франциско. В этом режиме машиной управляет испытатель, а система собирает данные об окружающей обстановке и дорожных ситуациях для анализа.

По словам Мейхофера, Uber ATG не просто «создаёт ПО, выкидывает машину на дорогу и смотрит, что произойдет». Всё должно сопровождаться тщательной проверкой. «Это может вызывать разочарование, я его тоже вижу», - заметил он.

Письмо нынешних менеджеров Uber ATG в адрес Хосровшахи заканчивается оптимистично: «Таланты всё ещё здесь и готовы работать, но их вера ослабевает. В Uber ATG время перемен, и решительные действия могут сделать это место одним из лучших в отрасли для работы и создания нового».