Проблемы беспилотного подразделения Uber: Беспилотник не может проехать и километра, несмотря на $2,5 млрд инвестиций

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Проблемы беспилотного подразделения Uber: Беспилотник не может проехать и километра, несмотря на $2,5 млрд инвестиций

Проблемы беспилотного подразделения Uber: Беспилотник не может проехать и километра, несмотря на $2,5 млрд инвестиций

 

В начале сентября один из менеджеров беспилотного подразделения Uber написал главе компании Даре Хосровшахи письмо о проблемах с разработкой и постоянных разногласиях в команде. Автомобиль «плохо едет и сбоит даже на простых маршрутах и манёврах», предупредил автор обращения.

Действующие сотрудники компании говорят, что после пяти лет разработки и около $2,5 млрд инвестиций в проект Uber не приблизилась к запуску надёжного беспилотника

Руководство не следит за разработкой

Девять бывших менеджеров Uber ATG и двое нынешних рассказали, что Даре Хосровшахи несколько раз говорили о проблемах и отставании подразделения. Все три года его руководства сотрудники просили сменить начальство Uber ATG.

Один из критиков Хосровшахи - бывший технический директор Uber Туан Фам. Он заявил, что два года пытался привлечь внимание гендиректора к работе Uber ATG, чтобы проверить, как продвигается разработка. «Но не было никакой прозрачности или подотчётности, и, как я вижу сейчас, дело не продвигается», - заключил Фам.

В начале 2020 года Фам уволился из Uber. Хосровшахи не прокомментировал его заявление. Руководитель Uber ATG Эрик Мейхофер сообщил, что Хосровшахи «не стоит в стороне» и «более чем разбирается» в беспилотниках, автономном вождении и продукте, который разрабатывает команда.

Деньги заканчиваются: нужно продавать долю в проекте либо отказываться от него

В 2019 году беспилотное подразделения Uber привлекло $1 млрд от консорциума японских инвесторов: SoftBank, Toyota и Denso. Через год Хосровшахи сократил бюджет Uber ATG более чем на 10% в рамках контроля за расходами Uber.

В 2021 году деньги могут закончиться, и Хосровшахи предстоит выбор: продать больше акций подразделения внешним инвесторам или отказаться от него. Есть два возможных пути: продать контрольный пакет Uber ATG консорциуму во главе с Toyota или объединиться с другим игроком, например Nvidia.

Это сложное решение с последствиями для всей компании: в краткосрочной перспективе у Uber нет денег на развитие беспилотников, потому что пандемия сильно ударила по основному бизнесу компании.

В долгосрочной перспективе беспилотники могут значительно сократить расходы Uber, снизить цены на поездки и в итоге увеличить долю на рынке, рассчитывает Хосровшахи.

Акционеры Uber, среди которых SoftBank и BenchMark, склоняют руководство к первому варианту: продать больше акций Uber ATG стратегическим партнёрам или выделить подразделение в отдельную компанию и заключить с ней соглашение о тестировании беспилотных технологий ATG на своих машинах.

Глава Uber ATG заявил, что тоже рассчитывает найти партнёров, которые помогут финансово или технологически.

"Реальность такова, что как бизнес беспилотники не будут приносить прибыль ещё несколько лет. Когда в прошлом году мы привлекли первые инвестиции, мы начали думать, как выдержать этот путь. Наши ожидания связаны с новыми партнёрствами - либо с финансовыми организациями, либо с компаниями, которые помогут Uber развивать беспилотные технологии", - сообщил руководитель Uber ATG Эрик Мейхофер.

Машины способны проехать лишь 650 метров без сбоев - и не факт, что это быстро исправят

Uber ATG был «проблемным ребёнком» с первых дней существования. Uber запустила подразделение в середине 2015 года, прошлый гендиректор компании Трэвис Каланик пригласил около 50 исследователей из лаборатории Университета Карнеги-Меллон для разработки технологии.

К концу 2016 года Uber ATG считалась одной из лучших в новой отрасли, но начались проблемы. Руководитель Uber ATG Энтони Левандовски был уволен после обвинений в краже конфиденциальных данных беспилотного подразделения Google Waymo. Он признал вину в краже коммерческой тайны, суд приговорил его к полутора годам тюрьмы.

В начале 2018 года прототип беспилотника Uber сбил пешехода в Аризоне. Позже прокуратура США установила, что водитель-испытатель не следил за дорогой и ПО автомобиля оказалось неисправно. Прокуратура предъявила водителю обвинение в убийстве по неосторожности.

Спустя несколько месяцев после происшествия старший менеджер Uber ATG перед увольнением отправил Хосровшахи презентацию с описанием проблем подразделения. Он рассказал о «неадекватных» процедурах безопасности и испытаний, а также о склонности команды к «театрализованности» - праздновать разработки, которые ещё не довели до рабочего прототипа.

Менеджер указал ещё на одну проблему: у нанятых исследователей из университета не было опыта коммерциализации технологий.

2019 год тоже был сложным для Uber ATG. Подразделение свернуло дорогостоящий проект по разработке собственного лидара, осенью отказалось от попыток увеличить расстояние, которое беспилотник может проехать без вмешательства инженера.

В то время беспилотники Uber ATG могли внезапно дёргаться и создавать опасную ситуацию на дороге каждые 650 метров.

Руководство надеялось, что к осени частота сократится до одного «нарушения» на каждые 16 км, а один из участников рассказал, что прототипы работали лучше, чем показывали данные.

Однако Uber ATG так и не смогла добиться стабильной работы машины. Прототип беспилотника не мог перевозить сотрудников подразделения между двумя офисами, расстояние между которыми 1,6 км.

Руководители разработки заявили, что отказались от попыток наладить маршрут между офисами, Они объяснили, что его автоматизация не поможет создать ПО для настоящей дороги. Но другие топ-менеджеры видят в этом решении сигнал, что у Uber просто не получается это сделать.
Реагирование автомобиля на дорожные ситуации - ещё одна проблема. Для решения Uber нужен новый симулятор, с помощью которого можно тестировать поведение беспилотника без вывода на дороги общего пользования. В июле 2020 года Uber могла проверить лишь 3,9% дорожных ситуаций, на которые должен реагировать автомобиль.

Например, при остановке на четырёхстороннем перекрёстке машина должна определять и пропускать пешеходов, распознавать знак STOP. Каждое событие - это отдельная ситуация или контрольный пример.

К концу 2021 года прототип автомобиля должен пройти 28 778 испытаний по дорожным сценариям, прежде чем выйти машину на дороги Питтсбурга без поддержки водителя.

На какой стадии находится симулятор нового поколения - неизвестно, но бывшие сотрудники говорят, что у Uber «хронические проблемы» с разработкой. В июле 2020 года из Uber ушёл глава отдела моделирования - он присоединился к беспилотному подразделению Apple.

Мейхофер сказал, что результаты симулятора нового поколения «крайне обнадёживают».

Пока Uber ATG сосредоточена на разработке нового ПО для беспилотников. Сейчас в прототипах установлена система, часть кода которой написана исследователями около десяти лет назад.

Новая система практически готова к тестированию на дорогах общего пользования. Uber рассчитывает в дальнейшем улучшать методы обучения, чтобы машины лучше реагировали на обстановку.

Компания планирует закончить разработку ПО осенью 2020 года и установить его на внедорожники Volvo. Uber выбрала около 10 км дорог общего пользования в Питтсбурге и Вашингтоне и в будущем хочет запустить тестирование в Сан-Франциско, Торонто и Далласе.

Разногласия в командах

С техническими проблемами сталкивается не только Uber, но и другие компании: Waymo, Zoox или General Motors, несмотря на более крупные инвестиции в направление. Waymo потратила в два раза больше денег, чем Uber, и смогла запустить коммерческие поездки в Аризоне, но неясно, когда услуги выйдут на самоокупаемость.

Однако инженеры Waymo экспериментируют и взаимодействуют друг с другом, обсуждают различные подходы и сообща решают сложные технологические проблемы. В Uber ATG же нет контроля, но есть разногласия между командами, отмечают бывшие и нынешние сотрудники.

За безопасность движения в Uber отвечают бывшие специалисты из аэрокосмических и правительственных организаций. Они считают, что разработчики основной системы слишком спешат или «хотят вернуться к ДТП со смертельным исходом», когда у них было больше свободы.

С точки зрения инженеров-программистов, Uber «перестаралась», исправляя ситуацию после ДТП. Они утверждают, что безопасники, системные проектировщики и технологические менеджеры слишком медленно разрабатывают правила и инструкции по тестированию и релизу ПО.

Это усложняет работу инженеров: им понадобилось несколько месяцев, чтобы получить разрешение на вождение прототипов в ручном режиме в Сан-Франциско. В этом режиме машиной управляет испытатель, а система собирает данные об окружающей обстановке и дорожных ситуациях для анализа.

По словам Мейхофера, Uber ATG не просто «создаёт ПО, выкидывает машину на дорогу и смотрит, что произойдет». Всё должно сопровождаться тщательной проверкой. «Это может вызывать разочарование, я его тоже вижу», - заметил он.

Письмо нынешних менеджеров Uber ATG в адрес Хосровшахи заканчивается оптимистично: «Таланты всё ещё здесь и готовы работать, но их вера ослабевает. В Uber ATG время перемен, и решительные действия могут сделать это место одним из лучших в отрасли для работы и создания нового».
По материалам: ЭлектроВести
 

ПО РУБРИКАМ

14:15 Курс доллара растет к евро 30 сентября после нескольких дней падения

14:03 Печатать или не печатать. «Количественное смягчение» от НБУ убьет украинскую экономику

12:29 Справочный курс гривны 30 сентября понижен на 1,87 коп до 28,3151 грн/$1

12:12 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 29.09.2020

12:00 Индексы азиатских фондовых бирж 30 сентября преимущественно снизились

11:48 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 30.09.20

11:40 Остаток средств на корсчетах банков 30.09.20

11:01 JPMorgan заплатит $920 млн за манипуляции на рынках драгметаллов и госбумаг

10:40 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 30.09.2020

09:27 Золото дешевеет 30 сентября после дебатов в США и в рамках коррекции

08:05 Фондовые индексы США 29 сентября снизились в преддверии первых дебатов между Трампом и Байденом

29.09 Страховщики Украины в І пол.-2020 сократили сбор чистых премий на 7,1%, валовых - на 23% - НБУ

29.09 Минфин поднял ставку по 7-мес. ОВГЗ до 8%

29.09 Депозитные ставки для физлиц 29.09.20

29.09 Amazon представила технологию распознавания ладони, которая будет использоваться для бесконтактной оплаты

• дальше…

15:56 Кабмин утвердил перенос трех рабочих дней в 2021 году

15:55 Кабмин инициирует совершенствование деятельности суда присяжных в Украине

15:53 Кабмин лишил региональные подразделения Налоговой и Таможни статуса юрлиц

14:22 Нефть 30 сентября стремительно падает в цене в ожидании данных минэнерго США

14:03 Печатать или не печатать. «Количественное смягчение» от НБУ убьет украинскую экономику

13:22 Украинские аграрии уже засеяли более 2,2 миллиона гектаров озимых зерновых

13:17 НКРЭКУ отсрочила на год введение платы за нейтральность балансирования на рынке газа

12:29 Рада одобрила возвращение «пакета малыша» в помощь родителям новорожденных

11:48 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 30.09.20

11:04 Украина с начала 2020/2021 МГ экспортировала 11,8 млн тонн зерновых

• дальше…

09:55 Позорными и грязными назвали комментаторы CNN первые дебаты кандидатов в президенты США

09:00 Журналист подтвердил арест в Китае крупного инвестора Bitfinex и Binance

08:11 Палата общин Великобритании приняла спорный закон о внутреннем рынке

29.09 Великобритания и Канада ввели санкции против Минска

29.09 Генсек НАТО призвал Грузию ускорить подготовку к членству в Альянсе

29.09 В боях за Нагорный Карабах применена тяжелая артиллерия

28.09 Война в Карабахе: интересы Путина и «окно возможностей» для Армении и Азербайджана

28.09 В 2021 году ЕС может отказаться от монет номиналом 1 и 2 евроцента

28.09 Польша и Венгрия создадут институт верховенства права для противодействия ЕС

28.09 Комментарий: Конфликт в Карабахе грозит миру во всем регионе

28.09 Санкции США теперь распространяются на деятельность китайской компании SMIC

28.09 Бои в Нагорном Карабахе, военное положение в Армении и Азербайджане

28.09 Швейцарцы отстояли соглашение о свободе передвижения с Евросоюзом

28.09 NYT: Трамп годами почти не платил налоги

28.09 Суд заблокировал запрет Трампа на скачивание TikTok в США

• дальше…

15:56 Кабмин утвердил перенос трех рабочих дней в 2021 году

29.09 В Украине упростили процедуру иммиграции для желающих работать в стране

29.09 Кабмиин изменил правила въезда в Украину для иностранцев на период карантина

28.09 В Bolt рассказали о первых итогах работы проката электросамокатов в Киеве

25.09 Законом о столице «Слуги народа» повторяют Януковича - эксперт

24.09 Всемирный банк о медреформе Украины: наблюдается успех, но коррупционные риски сохраняются

23.09 В скором времени Netflix и голосовой помощник Siri «заговорят» на украинском языке

22.09 В Украине начали выдавать специальные «зеленые» номера для электромобилей

21.09 В Киеве появился еще один сервис проката электросамокатов

17.09 Украина застряла в развитии человеческого капитала. Что показал индекс Всемирного банка

16.09 Украинцы боятся кризиса почти в два раза больше, чем коронавируса

09.09 Выборы в Киеве: Как Кличко и Порошенко выталкивают «слуг» с политического ринга столицы

09.09 Подрядчики не могут вовремя завершить инвентаризацию сельхозземель - Госгеокадастр

07.09 В Украине могут вырасти штрафы для рыболовов-браконьеров

07.09 В Украине ввели круглосуточный весовой контроль грузовиков

• дальше…

14:29 Лебединая песня Витольда. Как дед Маши Фокиной помог Ермаку затушевать «Вагнергейт»

11:56 Рада поддержала отмену пленарных заседаний в четверг и пятницу из-за роста заболеваемости COVID-19 среди депутатов

09:48 Присяжные в деле Шеремета. Какую роль они должны сыграть по замыслу Банковой

08:31 Виталий Портников: Очень хорошо, что Евросоюз для Украины не банкомат

29.09 Порошенко заболел Covid-19

29.09 Новый план Ермака. Зачем Зеленский хочет сделать главными по ОРДЛО Тищенко и Медведчука

29.09 Рада отложит создание прозрачной системы для концессий до 2022 года

29.09 «Парламентский формат» для Донбасса: Станет ли Тищенко конкурентом Медведчука

29.09 Коалиция или перевыборы: Как на Банковой будут спасать Зе-команду

28.09 От демаршей до подполья. Как «слуги народа» измываются над когда-то родной партией

28.09 Бывший министр финансов Данилюк возглавил набсовет Национального депозитария

28.09 Предвыборные скандалы в ОПЗЖ. Как трещит изнутри партия Медведчука, Бойко и Рабиновича

28.09 Вдогонку за Донецком. Зачем Пасечник ввел блокаду Луганска

25.09 «Режим тишины» с постоянными взрывами: Какую мину заложили боевики под рейтинг «Слуги народа»

25.09 Вице-президент Еврокомиссии о встрече с Зеленским: Евросоюз – не банкомат, нужно проводить реформы

• дальше…

16:03 Проблемы беспилотного подразделения Uber: Беспилотник не может проехать и километра, несмотря на $2,5 млрд инвестиций

14:38 Epic и Apple отказались от присяжных и настояли на рассмотрении судом дела о Fortnite

12:50 6,7 секунды до «сотни» и лонч-контроль: представлен Ford Puma ST

12:37 Смартфон LG Wing 5G с поворотным экраном оценён в $999. Продажи начнутся 15 октября

08:42 Первый в мире ноутбук с гибким экраном — Thinkpad X1 Fold — уже можно заказать за $2499

29.09 EA Play войдёт в состав консольной подписки Xbox Game Pass Ultimate 10 ноября

29.09 В IDC считают, что к 2024 году те или иные средства автоматизации будут в половине выпускаемых машин

29.09 Amazon представила технологию распознавания ладони, которая будет использоваться для бесконтактной оплаты

29.09 Audi назвала спецверсию R8 в честь Нюрбургринга

29.09 Окружной судья США раскритиковала иск Epic Games к Apple и рекомендовала рассмотреть дело в суде присяжных

29.09 Microsoft разрешила играть в игры Xbox с помощью iPhone

28.09 Google закручивает гайки для Netflix, Spotify и Tinder

28.09 Появились первые обзоры Xbox Series X. Консоль очень быстрая и тихая

28.09 Infiniti показала, каким будет новый QX60

28.09 520 километров на одной зарядке: представлен Volkswagen ID.4

• дальше…

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно