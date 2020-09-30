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Первый в мире ноутбук с гибким экраном — Thinkpad X1 Fold — уже можно заказать за $2499
08:42 30.09.2020 |
После пяти лет разработки Lenovo почти готова начать поставки Thinkpad X1 Fold, который, по её утверждению, является первым ПК со складным гибким дисплеем. После анонса характеристик устройства и сопутствующих аксессуаров компания открыла предварительные заказы - цена составила $2499.
Thinkpad X1 Fold оснащён 13,3-дюймовым OLED-дисплеем, который изгибается, словно книга. Две половинки не смыкаются полностью (как и в Galaxy Z Fold остаётся зазор), поэтому остаётся достаточно места для размещения между половинками экрана мини-клавиатуры Bluetooth, разработанной Lenovo специально для этого устройства. X1 Fold может заряжать клавиатуру по беспроводной сети, пока она находится внутри. Другие аксессуары включают Lenovo Mod Pen и Easel Stand.
Система работает под управлением Windows 10 и оснащена процессорами Intel Core (Lakefield) с технологией Intel Hybrid. Также имеется вариант ноутбука-планшета с модулем 5G, если пользователю хочется постоянно быть на связи.
Lenovo не сообщила, когда именно X1 Fold начнёт поступать покупателям. Ранее поставки были запланированы на середину этого года, но, очевидно, что-то не сложилось. Однако тот факт, что компания начала принимать предварительные заказы, является явным признаком готовности системы к выходу на рынок: думается, произойдёт это ещё до конца года.
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