EA Play войдёт в состав консольной подписки Xbox Game Pass Ultimate 10 ноября

Корпорация Microsoft объявила о том, что сервис EA Play войдёт в состав подписки Xbox Game Pass Ultimate 10 ноября, в день запуска Xbox Series X и Xbox Series S. Пользователям Ultimate на консолях Xbox (включая Xbox One) станут доступны десятки игр от Electronic Arts, включая Anthem, Unravel Two и все части Mass Effect.

Подписка Xbox Game Pass предлагает своим пользователям библиотеку из более чем двухсот игр, которые можно запускать на консолях Xbox, ПК и Android-устройствах. В настоящее время сервис имеет свыше 15 миллионов пользователей из 41 страны. Каталог проектов постоянно пополняется. Например, недавно было объявлено о добавлении DOOM Eternal в Xbox Game Pass на консолях, и дальше подписчиков ждут другие игры Bethesda Softworks, включая грядущую космическую эпопею Starfield.





Пользователям Xbox Game Pass на ПК придётся подождать, прежде чем им станут доступны преимущества EA Play. Как заявила Microsoft, интеграция для Windows 10 состоится в декабре. ПК-версия DOOM Eternal тоже задержится, но станет доступна подписчикам до конца 2020 года.