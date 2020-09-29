Microsoft разрешила играть в игры Xbox с помощью iPhone

Компания Microsoft выпустила бета-версию приложения Xbox для iOS, которое позволяет удалённо играть на iPhone в игры с игровой приставки Xbox.

Об официальном запуске бета-версии приложения Xbox для Android и iOS сообщил старший руководитель проекта Xbox Харрисон Хоффман (Harrison Hoffman).

Чтобы получить доступ к бета-версии приложения Xbox для iOS, требуется присоединиться к программе тестирования TestFlight. Количество бета-тестеров ограничено и сейчас уже набор закрыт, но можно зарегистрироваться и надеяться на освободившиеся места неактивных участников.

Приложение поддерживает iPhone, iPad и iPod с установленной iOS 8 и более свежими версиями операционной системы. Xbox для iOS позволяет осуществлять стриминг купленных для Xbox игр пользователя, что укладывается в существующую политику Apple. Также можно удалённо устанавливать игры на приставку, участвовать в чатах, делиться игровыми роликами и скриншотами, и многое другое.

В отличие от сервиса xCloud, где игры стримятся из облака, приложение позволяет играть в игры, которые пользователь загрузил на свою приставку. Чтобы пользоваться стримингом через приложение Xbox не требуется подписка Xbox Game Pass.