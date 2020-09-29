Google закручивает гайки для Netflix, Spotify и Tinder

Компания Google ужесточила правила по поводу использования сторонних платёжных систем для покупок внутри игр и приложений, что ранее позволяло разработчикам обходить необходимость платить Google 30%.

Слухи, появившиеся на прошлой неделе на этот счёт, полностью подтвердились - теперь все приложения из Google Play должны использовать для внутренних покупок исключительно инструменты Google для проведения платежей.

На данный момент ряд крупных разработчиков пользуются лазейкой с внутренними покупками, чтобы не платить Google отчисления. Так, Netflix и Spotify поощряли пользователей на использование кредитных карт, чтобы избежать отчислений Google. Match Group, стоящая за знаменитым сервисом знакомств Tinder, запустила аналогичный платёжный процесс в прошлом году.

Недавно игрокам Fortnite позволили приобретать внутриигровые обновления с прямыми платежами Epic Games. В итоге разразился грандиозный скандал, Google и Apple удалили Fortnite из своих магазинов приложений и Epic сейчас судится с обоими IT-гигантами. Особенно много шума наделало разбирательство между Epic Games и Apple.

Доля таких «уклонистов» невелика - только 3% от всех разработчиков приложений. Однако некоторые из них пользуются высокой популярностью, в результате, их деятельность весьма заметна. Новые правила Google Play вводят требования использовать систему платежей Google для загрузки платного контента внутри приложений и игр, а также обновлений и подписок.

Впрочем, пугаться не стоит - Google дала разработчикам солидную отсрочку, чтобы уладить всё, что требуется. Изменения начнут действовать с 30 сентября 2021 года.