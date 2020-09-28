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Появились первые обзоры Xbox Series X. Консоль очень быстрая и тихая
16:43 28.09.2020 |
Сегодня некоторые крупные западные ресурсы неожиданно опубликовали обзоры на игровую консоль Xbox Series X (XSX). Напомним, до старта продаж приставки ещё больше месяца. Зато мы уже сейчас можем узнать хоть что-то непосредственно о впечатлениях от работы устройства.
Само собой, журналистам разрешили рассказывать далеко не всё. Основное, что выделяют источники, это скорость работы и скорость загрузок игр и в играх. Как пишет журналист Engadget, по его ощущениям игры стали загружаться в три-четыре раза быстрее. В частности, на Xbox One игра Control загружается за 30-38 секунд, а на Xbox Series X это занимает лишь 9-10 секунд, а в случае Final Fantasy XV разница и вовсе примерно в шесть раз.
Ещё одна впечатляющая функция - Quick resume. Она позволяет быстро переключаться между несколькими играми, и каждая при этом остаётся в памяти. Переключение не мгновенно - оно занимает 5-10 секунд - но это всё равно намного лучше, чем то, что мы имеем сейчас. Что интересно, чёткого ограничения на количество игр в памяти нет - оно ограничено аппаратной составляющей в виде кэш-памяти SSD. Так что всё будет зависеть от конкретных игр, но журналист Engadget успешно переключался между пятью. Правда, есть важное условие: игра должна поддерживать эту функцию. При этом её будут поддерживать не только новые игры. К примеру, Control, Don't Starve, Felix the Reaper, Resident Evil 7, Blair Witch, Untitled Goose Game, Fallout: New Vegas и Sunset Overdrive уже работают в рамках Quick resume.
Что касается производительности, тут всё зависит от игры. Само собой, журналисты тестировали игры для текущего поколения, но мы знаем, что XSX должна при возможности не только добавлять старым играм поддержку HDR, но и повышать производительность. К примеру, Sekiro на новой консоли показывает 60 к/с, тогда как на Xbox One X - около 37 к/с, а вот No Man's Sky везде выдаёт 30 к/с, потому что это ограничение движка для консольных версий.
А ещё наши коллеги отмечают тишину работы XSX, и для топовой консоли это замечательно. Учитывая покупку компанией Microsoft компании Bethesda, для многих новые приставки Xbox могут стать более заманчивой покупкой, чем PlayStation 5.
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