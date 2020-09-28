Искусственный интеллект научился отслеживать сигналы мозга человека, а также моделировать визуальное восприятие

Ученые создали методику, при помощи которой компьютер может отслеживать сигналы мозга человека, а также моделировать визуальное восприятие. Благодаря этому искусственный интеллект научился демонстрировать неизвестную прежде информацию, опубликовал журнал Scientific Reports.

Метод основан на ранее созданном интерфейсе «мозг - компьютер», однако ученым удалось обеспечить двухстороннюю связь.

Во время взаимодействия компьютера и мыслительного органа человека первый считывает сигналы, которые подаются мозгом, и преобразует их в визуальную модель. Благодаря этому появляется возможность представить во вполне понятном для восприятия виде информацию, которая возникает в сознании.

Также отмечается, что отправляемые мозгом сигналы и создание их визуальной модели осуществлялось компьютером в одно и то же время. Эксперты, которые внимательно изучили выводы специалистов Хельсинского университета, подчеркнули, что до сих пор ничего подобного не создавалось. Все дело в том, что и отправляемые мозгом сигналы, и создание визуальной их модели осуществлялось компьютером в одно и то же время.

Ранее Илон Маск заявил о готовности внедрять чипы в мозг человека. Компания Neuralink обновила нейроинтерфейс, представленный год назад. Разработчики уменьшили размеры устройства и сократили количество используемых электродов: теперь их не 3072, как в предыдущей версии, а 1024. Работу нейроинтерфейса показали на свинье: с помощью вживленных электродов удалось считать активность его мозга со всех каналов.