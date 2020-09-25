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В Telegram произошёл второй за неделю глобальный сбой: сильнее всего пострадали Россия, Беларусь и Украина
17:08 25.09.2020 |
Пользователи Telegram из ряда европейских стран пожаловались на сбои в работе популярного мессенджера. Массовую проблему подтверждают данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения на интернет-ресурсах.
Первые жалобы от пользователей стали появляться примерно в 13:25 EET. Чаще всего о неполадках сообщали пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга. Также о проблемах в работе Telegram сообщали в Беларуси и в Украине. В то же время данные указывают, что неполадки в работе мессенджера наблюдались также в США и некоторых странах Азии.
По состоянию на 13:54 EET, был зафиксирован 10 291 отчёт о сбое в работе мессенджера. При этом к 13:56 мск число отзывов уменьшилось до 8 554. Большая часть пользователей (76 %) жаловались на невозможность подключения к сервису. Ещё 23 % сообщали о невозможности отправлять сообщения.
Официальная страница Telegram в Твиттере признала проблему и указала, но указала, что сейчас должно всё работать.
«Некоторые наши пользователи из Восточной Европы могли испытывать трудности при подключении к мессенджеру в течение 45 минут. Сейчас должно всё работать. Извините за беспокойство», - указано на странице мессенджера в Твиттере.
В то же время в комментариях к публикации о продолжающихся проблемах на неполадки жалуются некоторые пользователи из Западной Европы.
К слову, это уже второй массовый сбой в работе сервиса Telegram за неделю. До этого проблемы наблюдались 19 сентября. Тогда пользователи тоже в большинстве столкнулись с невозможностью подключиться к серверу, а некоторые сообщали о невозможности отправлять сообщения.
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