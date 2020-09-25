Финансовые новости
- |
- 25.09.20
- |
- 13:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Amazon запускает игровой облачный сервис Luna
12:24 25.09.2020 |
Компания Amazon присоединилась другим технологическим гигантам, запустившим собственные облачные сервисы потоковой передачи игр. Облачный игровой сервис Luna позволяет играть в на совместимых устройствах Fire TV, ПК и Mac, а также через веб-приложения на iPhone и iPad. Он будет конкурировать с Google Stadia, Microsoft xCloud, NVIDIA GeForce Now, SONY PlayStation Now и другими подобными сервисами.
Luna предлагает игровые каналы, которые предоставляют доступ к определенному выбору игр за ежемесячную плату. В настоящее время сервис доступен только в США, а стать пользователем можно только по приглашению. Абонентская плата составляет 5,99 доллара в месяц за план Luna+. Этот план поддерживает игровой процесс на двух устройствах одновременно с разрешением до 1080p60. В перспективе для некоторых игр должна появиться поддержка 4K. Amazon рекомендует для игр 1080p минимальную скорость интернета 10 Мбит/с, а для игр 4K - 35 Мбит/с.
Среди игр, доступных в Luna+, есть игры в жанрах экшн, приключения, платформеры, стрелялки, ролевые игры, гонки и классические игры производства Ubisoft, Capcom, 505 Games и Team 17. В частности, можно играть в Control, Grid, Resident Evil 7, Metro Exodus, ABZ, Overcooked 2 и Two Point Hospital.
Сервис совместим с контроллером Xbox One, контроллером DualShock 4, клавиатурой и мышью, а также с фирменным контроллером Luna. Контроллер Luna может подключаться к совместимым устройствам через Bluetooth или USB. Он поддерживает Alexa и Twitch. Интеграция Twitch позволяет легко переключаться между потоками Twitch и играми Luna в совместимых играх.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новый пылесос правительства. Как повысят налоги под видом заботы об экологии
|Допа страхует Гепу. Почему Добкин и Кернес снова сошлись вместе в Харькове
|The Show Must Go UN. Как Владимир Зеленский в ООН предложил на экспорт хорошее впечатление
|Атака антикоррупционеров. Зачем Запад поручил Шабунину мочить Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Amazon запускает игровой облачный сервис Luna
|Новый Rolls-Royce Ghost Extended по комфорту приблизился к Phantom
|Tesla представила свои «бисквитные» аккумуляторы, которые сделают электромобили дешевле
|Представлен первый автоматический умный дверной замок Xiaomi
|Amazon представила автономную летающую камеру видеонаблюдения для дома
|Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан
Это интересно
|BMW представила новые M3 и M4 с огромными «ноздрями» и механической коробкой
|Cтриминговый сервис Samsung TV Plus добрался до смартфонов компании
|YouTube задействует ИИ-алгоритм для присвоения роликам возрастных ограничений
|Представлен новый Opel Mokka: цены, моторы и сроки появления на рынке
|39% сотрудников используют личные устройства для доступа к корпоративным данным
|Разработкой нового Volkswagen Passat займутся специалисты Skoda
|Операция DisrupTor: в США и Европе арестовано 179 торговцев в даркнете