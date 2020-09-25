Amazon запускает игровой облачный сервис Luna

Компания Amazon присоединилась другим технологическим гигантам, запустившим собственные облачные сервисы потоковой передачи игр. Облачный игровой сервис Luna позволяет играть в на совместимых устройствах Fire TV, ПК и Mac, а также через веб-приложения на iPhone и iPad. Он будет конкурировать с Google Stadia, Microsoft xCloud, NVIDIA GeForce Now, SONY PlayStation Now и другими подобными сервисами.





Luna предлагает игровые каналы, которые предоставляют доступ к определенному выбору игр за ежемесячную плату. В настоящее время сервис доступен только в США, а стать пользователем можно только по приглашению. Абонентская плата составляет 5,99 доллара в месяц за план Luna+. Этот план поддерживает игровой процесс на двух устройствах одновременно с разрешением до 1080p60. В перспективе для некоторых игр должна появиться поддержка 4K. Amazon рекомендует для игр 1080p минимальную скорость интернета 10 Мбит/с, а для игр 4K - 35 Мбит/с.

Среди игр, доступных в Luna+, есть игры в жанрах экшн, приключения, платформеры, стрелялки, ролевые игры, гонки и классические игры производства Ubisoft, Capcom, 505 Games и Team 17. В частности, можно играть в Control, Grid, Resident Evil 7, Metro Exodus, ABZ, Overcooked 2 и Two Point Hospital.

Сервис совместим с контроллером Xbox One, контроллером DualShock 4, клавиатурой и мышью, а также с фирменным контроллером Luna. Контроллер Luna может подключаться к совместимым устройствам через Bluetooth или USB. Он поддерживает Alexa и Twitch. Интеграция Twitch позволяет легко переключаться между потоками Twitch и играми Luna в совместимых играх.