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Amazon представила автономную летающую камеру видеонаблюдения для дома
23:41 24.09.2020 |
Компания Ring, принадлежащая Amazon, представила новую камеру видеонаблюдения, которая предназначена для использования в помещениях и способна взлетать для патрулирования дома. Речь идёт об устройстве Always Home Cam, которое представляет собой автономный дрон, летающий по дому и показывающий вам обстановку в любой из комнат.
Разработчики говорят о том, что основная идея Always Home Cam заключается в том, чтобы обеспечить разные точки обзора по всему дому без необходимости устанавливать несколько камер. После того, как дрон заканчивает патрулирование, он самостоятельно возвращается на зарядную станцию, чтобы восполнить израсходованную энергию.
Отмечается, что дрон способен работать полностью автономно, но при необходимости пользователь может указать, по какому маршруту и куда именно следует лететь. При первом запуске осуществляется построение карты дома и определяется маршрут, по которому дрон будет летать в процессе патрулирования. Находясь вне пределов дома, пользователь всегда может запросить изображение из какой-либо комнаты. Устройство можно настроить таким образом, чтобы оно отправлялось в полёт в случае обнаружения какого-то сбоя в системе сигнализации. Always Hone Cam может огибать препятствия, а закрытые пропеллеры не нанесут ущерб имуществу и не причинят вреда домашним животным, которые могут встретиться во время полёта.
Зарядная станция блокирует камеру дрона, поэтому запись видео ведётся только в полёте. Помимо обеспечения безопасности новинка может пригодиться для выполнения других задач. Например, пользователь после ухода из дома может проверить, выключена ли плита, закрыто ли окно и др. Для того, чтобы стать обладателем Ring Always Home Cam придётся заплатить $250.
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