YouTube задействует ИИ-алгоритм для присвоения роликам возрастных ограничений

Популярный сервис YouTube уже использует машинное обучение, чтобы отмечать неприемлемый контент, который в дальнейшем проверяется модераторами. Теперь же стало известно, что YouTube расширит сферу использования ИИ-алгоритмов и уже к концу года начнёт использовать технологию, позволяющую автоматически добавлять возрастные ограничения роликам, которые не предназначены для просмотра несовершеннолетними пользователями.

В рамках инициативы разработчики намерены сделать так, чтобы детям было сложнее обходить действующие ограничения сервиса. Например, если ребёнок попытается посмотреть неприемлемое видео, опубликованное на страницах какого-то другого сайта, то он будет перенаправлен на YouTube, где будет предложено пройти авторизацию, подтвердив своё совершеннолетие. В компании считают, что такой подход поможет гарантировать, что даже размещаемые на сторонних площадках ролики YouTube будут доступны для просмотра только соответствующей аудитории. Если автор роликов, которым автоматически присвоено возрастное ограничение, не согласен с этим, он сможет попытаться обжаловать решение. В компании отмечают, что введение новой функции не должно повлиять на доходы создателей контента.

Стоит сказать о том, что интеграция упомянутой технологии является очередным шагом, направленным на то, чтобы сделать сервис более безопасным для детей. YouTube регулярно обвиняется в том, что дети имеют доступ к неприемлемому контенту, а в прошлом году сервис оштрафовали на $170 млн за сбор данных несовершеннолетних пользователей. Ранее было запущено приложение YouTube Kids, которое ориентировано на детей и предлагает к просмотру только допустимый контент.