В условиях пандемии коронавируса все больше сотрудников компаний обращаются к работе из дома, что приводит к росту рисков безопасности из-за использования домашних смарт-устройств. К примеру, недавнее исследование компании Trend Micro показало , что 39% сотрудников используют личные устройства для доступа к корпоративным данным, чаще всего это происходит через облачные сервисы и приложения. В рамках исследования специалисты опросили 13 тыс. работающих удаленно сотрудников компаний в 27 странах.

Персональные смартфоны, планшеты и лэптопы нередко менее защищены по сравнению с корпоративными устройствами и открыты для уязвимых IoT-приложений и гаджетов в домашней сети. Как показал опрос, более трети (36%) респондентов не имеют на личных устройствах базовой парольной защиты.

Также выяснилось, что у 52% опрошенных к домашней сети подключены IoT-устройства, при этом 10% сотрудников используют мало известные бренды. Многие такие устройства не слишком надежны в плане безопасности, поскольку нередко имеют неисправленные уязвимости в прошивке или слабые учетные данные, что увеличивает риск проникновения злоумышленников в домашнюю сеть, а оттуда через персональные устройства - в корпоративные системы.

Более того, согласно результатам опроса, 70% сотрудников подключают корпоративные ноутбуки к домашней сети. Несмотря на то, что такие устройства лучше защищены, чем личные гаджеты, существует риск для корпоративных данных и систем, если пользователям разрешено устанавливать неодобренные приложения для доступа к домашним IoT-устройствам, отметили исследователи.