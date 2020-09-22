Стриминг игр с консоли Xbox на смартфон или планшет стал доступен всем пользователям Android

Компания Microsoft выпустила новую версию мобильного приложения Xbox для устройств на основе операционной системы Android, которая приносит возможность удалённой игры на приставке.

Итак, главным новшеством стала возможность стримить игры на смартфон или планшет с консоли Xbox One, а в будущем - и с Xbox Series X или Xbox Series S. До настоящего момента доступ к функции имели только участники программы тестирования Xbox Insiders.

В отличие от сервиса xCloud, где игры стримятся из облака, приложение позволяет играть в игры, которые пользователь загрузил на свою приставку. Чтобы пользоваться стримингом через приложение Xbox не требуется подписка Xbox Game Pass.

Также обновлённое приложение позволяет настроить новые консоли и игры в очереди, просматривать и отправлять игровые клипы и снимки экрана, а также устраивать командный чат с друзьями на разных устройствах.





Приложение Xbox пока на находится в статусе беты и поддерживает устройства на основе Android 6.0 и выше. Оно доступно для бесплатной загрузки из Google Play.