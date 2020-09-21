90 Гц, 65 Вт, 48 Мп и 4500 мА·ч за $200. Представлены смартфоны Realme Narzo 20A, 20 и 20 Pro

Relame официально представила недорогие смартфоны серии Narzo 20. В составе линейки три модели, наиболее интересная из которых - топовая Narzo 20 Pro.

Все характеристики из заглавия этой новости целиком и полностью на счету Narzo 20 Pro. Эта модель построена на однокристальной платформе MediaTek Helio G95, а столь быстрая зарядка обеспечивается за счет установки двух аккумуляторов емкостью 2250 мА·ч каждый. Объем оперативной памяти - 6-8 ГБ, встроенной флэш-памяти - 64 или 128 ГБ.





Диагональ дисплея с кадровой частотой 90 Гц - 6,5 дюйма, разрешение - Full HD+. Разрешение врезанной фронтальной камеры составляет 16 Мп (используется датчик Sony IMX471), в основной камере применяются датчики разрешением 48, 8, 2 и 2 Мп. Сканер отпечатков пальцев не обнаружить ни спереди, ни сзади - он интегрирован в клавишу включения на боковине. Цены следующие: Narzo 20 Pro в версии 6/64 ГБ - $203, 8/128 ГБ - $230.

Realme Narzo 20 построен на однокристальной платформе MediaTek Helio G85. Объем оперативной памяти - 4 ГБ, встроенной флэш-памяти - 64 или 128 ГБ. Экран имеет ту же диагональ и разрешение, что и у старшей модели, но частота обычная - 60 Гц, а фронтальная камера разрешением 8 Мп размещена в каплевидном вырезе.

Realme Narzo 20





Realme Narzo 20

В основной камере солирует датчик того же достаточно большого разрешения - 48 Мп, разрешение остальных датчиков - 8 и 2 Мп. Эта модель стала «Narzo с самым большим аккумулятором в истории» - его емкость составила 6000 мА·ч. К сожалению, столь быстрой зарядки, как у старшей модели тут нет - максимальная мощность составляет лишь 18 Вт. Цены - следующие: версия с 64 ГБ памяти - $142,5, версия с 128 ГБ памяти - $156.

Realme Narzo 20A - это базовая модель линейки, построенная на SoC Qualcomm Snapdragon 665. В конфигурации этой модели экран диагональю 6,5 дюйма разрешением HD+, основная камера с датчиками разрешением 12, 2 и 2 Мп, а также аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч. Из других особенностей - возможность использования двух карт SIM и карты памяти microSD одновременно, а также порт microUSB (в двух других моделях - USB-C). Стоимость Narzo 20A: версия 3/32 ГБ - 115, 4/64 - $129.

Realme Narzo 20A

Realme Narzo 20A

Продажи новинок в Индии, где и случился анонс, стартуют уже в этом месяце. Раньше всего можно будет приобрести Narzo 20 Pro - уже 25 сентября. Narzo 20 в продаже - 28 сентября, а Narzo 20A - 30 сентября.