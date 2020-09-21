Финансовые новости
- |
- 21.09.20
- |
- 23:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
90 Гц, 65 Вт, 48 Мп и 4500 мА·ч за $200. Представлены смартфоны Realme Narzo 20A, 20 и 20 Pro
17:45 21.09.2020 |
Relame официально представила недорогие смартфоны серии Narzo 20. В составе линейки три модели, наиболее интересная из которых - топовая Narzo 20 Pro.
Все характеристики из заглавия этой новости целиком и полностью на счету Narzo 20 Pro. Эта модель построена на однокристальной платформе MediaTek Helio G95, а столь быстрая зарядка обеспечивается за счет установки двух аккумуляторов емкостью 2250 мА·ч каждый. Объем оперативной памяти - 6-8 ГБ, встроенной флэш-памяти - 64 или 128 ГБ.
Диагональ дисплея с кадровой частотой 90 Гц - 6,5 дюйма, разрешение - Full HD+. Разрешение врезанной фронтальной камеры составляет 16 Мп (используется датчик Sony IMX471), в основной камере применяются датчики разрешением 48, 8, 2 и 2 Мп. Сканер отпечатков пальцев не обнаружить ни спереди, ни сзади - он интегрирован в клавишу включения на боковине. Цены следующие: Narzo 20 Pro в версии 6/64 ГБ - $203, 8/128 ГБ - $230.
Realme Narzo 20 построен на однокристальной платформе MediaTek Helio G85. Объем оперативной памяти - 4 ГБ, встроенной флэш-памяти - 64 или 128 ГБ. Экран имеет ту же диагональ и разрешение, что и у старшей модели, но частота обычная - 60 Гц, а фронтальная камера разрешением 8 Мп размещена в каплевидном вырезе.
Realme Narzo 20
В основной камере солирует датчик того же достаточно большого разрешения - 48 Мп, разрешение остальных датчиков - 8 и 2 Мп. Эта модель стала «Narzo с самым большим аккумулятором в истории» - его емкость составила 6000 мА·ч. К сожалению, столь быстрой зарядки, как у старшей модели тут нет - максимальная мощность составляет лишь 18 Вт. Цены - следующие: версия с 64 ГБ памяти - $142,5, версия с 128 ГБ памяти - $156.
Realme Narzo 20A - это базовая модель линейки, построенная на SoC Qualcomm Snapdragon 665. В конфигурации этой модели экран диагональю 6,5 дюйма разрешением HD+, основная камера с датчиками разрешением 12, 2 и 2 Мп, а также аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч. Из других особенностей - возможность использования двух карт SIM и карты памяти microSD одновременно, а также порт microUSB (в двух других моделях - USB-C). Стоимость Narzo 20A: версия 3/32 ГБ - 115, 4/64 - $129.
Продажи новинок в Индии, где и случился анонс, стартуют уже в этом месяце. Раньше всего можно будет приобрести Narzo 20 Pro - уже 25 сентября. Narzo 20 в продаже - 28 сентября, а Narzo 20A - 30 сентября.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Выборы мэров. Сколько городов сможет взять ОПЗЖ на юге и востоке
|Расколы внутри «Слуги народа». Как они разорвут команду Зеленского после местных выборов
|Позитив недели. Основной танк нашей армии Т-64БМ2 будет модернизирован
|Всемирный банк отложил транш на $350 млн Украине на фоне новостей по антикоррупции
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|90 Гц, 65 Вт, 48 Мп и 4500 мА·ч за $200. Представлены смартфоны Realme Narzo 20A, 20 и 20 Pro
|Заряжаемые гибриды не угодили экологам
|Австралийский господрядчик майнил криптовалюту на суперкомпьютерах
|General Motors представил 1000-сильный мотор для электрокаров
|Трамп одобрил сделку по продаже части TikTok американской Oracle
|Власти США проверят протоколы безопасности в Epic и Riot Games
Это интересно
|Bentley показала роскошный Continental GT от ателье Mulliner
|Samsung представила свои первые титановые умные часы
|Mercedes-Benz опередил всех по внедрению твердотельных батарей
|1000 километров на одной заправке: Mercedes-Benz представил водородный грузовик
|Alibaba может стать лидером по числу патентов в сфере блокчейна
|Кабриолет Ferrari Portofino обновился и стал мощнее
|Представлен компактный камерофон Sony Xperia 5 II с IP68 и экраном 120 Гц