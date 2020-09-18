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Microsoft представит только два новых компьютера в этом году
16:53 18.09.2020 |
Ожидается, что Microsoft объявит о выпуске новых продуктов в следующем месяце. Свежая утечка сообщает, что в этом году мы увидим только два новых компьютера компании, один из которых будет лишь слегка усовершенствованной версией прошлогодней модели.
По данным авторитетного издания Windows Central, Microsoft выпустит улучшенную версию устройства 2-в-1 Surface Pro X с новым процессором SQ2, основанным на чипсете Qualcomm Snapdragon 8cx. Одним из главных нововведений станет поддержка сотовых сетей пятого поколения. Кроме того, немного повысятся частоты CPU и GPU, по сравнению с чипом SQ1, на котором основан оригинальный Surface Pro X. Кроме того, компьютер получит новый платиновый цвет корпуса.
Помимо обновлённого Surface Pro X Microsoft представит бюджетный ноутбук Surface Laptop, который носит кодовое имя Sparti. Устройство получит 12,5-дюймовый экран, а его стоимость составит менее $600. Он должен стать самым доступным ноутбуком в ассортименте Microsoft.
По словам Зака Боудена (Zac Bowden) из Windows Central, анонс компьютеров Surface Pro 8, Surface Laptop 4 и Surface Studio 3 Microsoft по ряду неназванных причин перенесла на следующий год. Вероятнее всего, эти неназванные причины кроются в трудностях с производством и поставками, вызванных пандемией коронавируса.
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