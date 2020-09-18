Alibaba может стать лидером по числу патентов в сфере блокчейна

Компьютерный гигант IBM рискует уступить звание крупнейшего держателя патентов в сфере блокчейна китайской корпорации Alibaba. Такой вывод сделала консалтинговая компания KISSPatent.

С начала года Alibaba опубликовала в десять раз больше патентов, чем ближайший конкурент IBM. По мнению аналитиков, при сохранении темпов китайская корпорация станет крупнейшим патентообладателем к концу года.

В целом аналитики отмечают рост интереса к патентам в области блокчейн-технологий. Показатель за первую половину 2020 года превысил результат за весь прошлый год и в три раза превзошел итоги предыдущего. Большая часть патентов зарегистрирована компаниями из Fortune 500.

Напомним, в 2019 году количество выданных патентов в области технологии блокчейн достигло 1799.

По мнению экспертов, в 2020 году может быть установлен новый рекорд - за семь месяцев подали 1257 патентов. Лидируют по числу патентов США и Китай.