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Представлен компактный камерофон Sony Xperia 5 II с IP68 и экраном 120 Гц
13:20 17.09.2020 |
Если вам не нравятся большие телефоны, но вы любите фотографировать, слушать музыку, смотреть полноэкранное видео и играть в игры, но вам может приглянуться анонсированный сегодня компактный флагман Sony Xperia 5 II.
Экран OLED диагональю 6,1 дюйма имеет разрешение 1080p+ при соотношении сторон 21:9. Он поддерживает частоту обновления 120 Гц и расширенный динамический диапазон HDR. Дисплей также имеет частоту дискретизации сенсорного экрана 240 Гц и различные программные и аппаратные оптимизации для уменьшения задержки на 35%. Кроме того, Sony Xperia 5 II станет первым смартфоном, на котором Call of Duty Mobile будет работать с частотой 120 кадров в секунду.
Смартфон построен на базе однокристальной системы Snapdragon 865, которую дополняют 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ флэш-памяти. Также есть слот для установки карт памяти MicroSD. Sony Xperia 5 II будет доступен в конфигурации с двумя SIM-картами в Европе.
В основной камере установлены три датчика изображения разрешением по 12 Мп, как во флагмане Xperia 1 II. Sony добавила съёмку в формате JPG + RAW, теперь замедленное видео 4K при 120 к/с снимается в HDR. Также есть отдельный модуль для 3-кратного оптического зума с оптической стабилизацией изображения. Доступен автофокус по глазам (работает как на людях, так и на животных), телефон может снимать 20 фото в секунду с непрерывной автоэкспозицией/автофокусом.
Несмотря на уменьшенный размер, Xperia 5 II имеет такую же ёмкость аккумулятора, как и у старшего флагмана, а именно 4000 мА•ч. Мощность комплектного зарядного устройства составляет 18 Вт, но можно использовать зарядку мощностью до 21 Вт. Даже с прилагаемым блоком питания 50% заряда можно получить за 30 минут.
Sony Xperia 5 II получил разъём 3,5 мм для наушников, а также поддержку Dolby Atmos и 360 Reality Audio. Корпус телефона соответствует степени защиты IP68 и IPX5. Передняя и задняя панели защищены стеклом Gorilla Glass 6. Его ширина составляет всего 68 мм, а толщина равна 8 мм.
Устройство будет доступно для предварительного заказа с 29 сентября по цене 950 долларов, а продажи начнутся 4 декабря. Те, кто оформит предзаказ на Xperia 5 II до 29 ноября, получат игровой комплект стоимостью более 400 долларов, включая игровую гарнитуру, портативный аккумулятор ёмкостью 10 000 мА•ч и 21 600 очков Call of Duty Mobile.
В Европе телефон поступит в продажу в четвертом квартале по цене 900 евро.
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