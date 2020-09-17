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Facebook представила автономную VR-гарнитуру Oculus Quest 2 за $299. А за дополнительные $79 её можно подключить к ПК
09:29 17.09.2020 |
Компания Facebook представила новую гарнитуру виртуальной реальности Oculus Quest 2. Новинку от оригинальной модели отличают более компактные размеры, а также обновлённые компоненты. Теперь дисплеи VR-шлема обладают более высоким разрешением и поддерживают частоту обновления 90 Гц.
Как указывает ресурс Engadget, Oculus Quest 2 примерно на 10 процентов легче оригинала и обладает чуть меньшими размерами - 503 грамм против 571 у оригинальной модели. Изменилось оголовье. Теперь оно сделано из тканевого материала. О практичности пока рано говорить, но что-то подсказывает, что теперь его придётся чаще очищать.
В основе Oculus Quest 2 используется чипсет Qualcomm Snapdragon XR2, который пришёл на смену Snapdragon 835. Кроме того, VR-гарнитура оборудована 6 Гбайт оперативной памяти вместо 4 Гбайт. Базовая модель Oculus Quest 2 также готова предложить 64 Гбайт постоянной памяти. Стоимость данного варианта оценивается компанией в $299. Доплатив $100 можно получить версию с 256 Гбайт постоянной памяти.
В Oculus Quest 2 отказались от использования OLED-экранов. Теперь здесь обычные жидкокристаллические дисплеи. Разрешение последних увеличено на 50 процентов и теперь составляет 1832 × 1920 точек на дюйм вместо 1440 × 1600 пикселей у первой версии гарнитуры. В настоящий момент экраны поддерживают частоту обновления 72 Гц. Однако компания обещает выпустить после поступления гарнитуры в продажу программное обновление, которое увеличит частоту развёртки до 90 Гц.
Отдельно от гарнитуры можно будет приобрести ряд аксессуаров. Большинство из них направлены на повышение комфорта использования VR-шлема. Например, в качестве одного из вариантов будет предлагаться пластиковое оголовье Elite Strap. Оно обеспечит более надёжную поддержку устройства на голове. Его стоимость составляет $49. Также будет доступен вариант с оголовьем, оснащённым дополнительной батареей. С одной стороны, она будет работать как противовес, позволив лучше зафиксировать шлем на голове, а с другой - вдвое увеличит время работы гарнитуры. Данная конфигурация оценивается в дополнительные $129.
За $79 можно будет приобрести специальный кабель Oculus Link (USB 3.0 Type-C), который позволит подключать гарнитуру к ПК и играть в любые компьютерные VR-игр для Oculus Rift. Такая возможность появилась в оригинальной модели Quest ещё в прошлом году, однако в виде бета-версии. Теперь поддержка будет официальной. Кроме того, компания заявила, что весной следующего года прекратит продажу гарнитуры Oculus Rift S, поэтому данная функция будет доступна только у моделей Quest. Со всеми дополнительными аксессуарами можно ознакомиться на официальном сайте компании. Там же можно оформить предзаказ.
Следует добавить, что Oculus Quest 2 стала первой гарнитурой, которая потребует для полноценного использования аутентификацию через социальную сеть Facebook. В дальнейшем все новые VR-устройства Oculus также будут обладать такой «особенностью». Данное решение, озвученное ещё в апреле этого года, вызвало неоднозначную реакцию как среди нынешних владельцев гарнитур Oculus, так и среди потенциальных покупателей. Но, похоже, Facebook настояла на своём.
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