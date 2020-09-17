Sony выпустит PlayStation 5 в ноябре. Она будет стоить так же, как Xbox

Японская корпорация Sony объявила, что выпустит свою новую игровую приставку PlayStation 5 в ноябре этого года и ее стоимость будет такой же, как у ее главного конкурента - флагманской приставки Xbox Series X производства Microsoft.

Цена версии PlayStation 5 с приводом Blu-Ray составит 500 долларов США. Xbox Series X будет продаваться за столько же.

Дизайн нового устройства, в котором преобладает белый цвет, довольно сильно отличается от привычных очертаний PlayStation 4, которая была черной.





"Цифровая версия" новой приставки Sony - PlayStation 5 Digital Edition, не оборудованная приводом для чтения дисков, обойдется пользователям примерно на 40% дороже, чем аналогичное "младшее" устройство от Microsoft.

Гильерме Фернандес из компании Newzoo, изучающей рынок игровых приставок, сказал агентству Рейтер, что устройство без жесткого диска производства Sony "предлагает пользователям существенную скидку без какого-либо ущерба для качества работы или деталей за исключением отсутствия привода".

Xbox Series S стоит намного дешевле, но разрешение графики у нее будет более низким по сравнению с флагманской версией.

"Битва консолей"

PlayStation 5 Digital Edition будет продаваться за 399 долларов. При этом его конкурент - Xbox Series S - стоит 299 долларов.

Пока в "битве консолей", то есть борьбе за потребителей на мировом рынке игровых приставок, c большим перевесом побеждает именно Sony. Продажи нынешней версии ее устройства - PlayStation 4 более чем вдвое превышают Xbox One от Microsoft.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на исследование продавца электроники "М.Видео-Эльдорадо", в России на PlayStation 4 приходится около половины продаж всех игровых приставок и 75% денежного объема этого рынка. При этом с начала года по сентябрь российские потребители приобрели на 15% больше игровых консолей, чем годом ранее.

Многие аналитики считают, что у Microsoft есть шанс улучшить свои позиции за счет сочетания более дешевой приставки с услугами платного сервиса Xbox Game Pass, который предлагает потребителям доступ к новейшим играм сразу после выпуска. Аналогичная услуга от Sony (PlayStation Now) включает в себя только более старые игры.

Вместе с PlayStation 5 выпускается несколько "консольных эксклюзивов", то есть игр, которые сначала будут доступны только для покупателей нового устройства. В их числе

* Final Fantasy XVI - новая игра производства компании Square Enix. Судя по трейлеру, показанному на презентации, действие в ней на этот раз происходит в средневековом мире. Прошлый релиз из этой серии был основан на научно-фантастическом мире.

* Marvel's Spider-Man: Miles Morales - очередная игра, основанная на вселенной героев комиксов Marvel. Это новое воплощение истории о Человеке-пауке основано на мультфильме 2018 года "Человек-паук: через вселенные", в котором главный герой - не Питер Паркер, а чернокожий подросток Майлз Моралес.

* Deathloop - "шутер", то есть "стрелялка", в которой события повторяются несколько раз, что помогает пользователям научиться лучше стрелять и попадать по целям.

Sony также пообещала в 2021 году выпустить на долгожданную игру Hogwarts Legacy, основанную на мире Гарри Поттера.

Анализ

Марк Сислак, Би-би-си

Похоже, что Sony решила потролить своих главных конкурентов из Microsoft, установив на свою приставку точно такую же цену, как у Xbox Series X. Этот ход удивит многих экспертов.

На прошлой неделе Microsoft был вынужден обнародовать цену своих новых консолей после того, как сведения просочились в прессу. И это, вероятно, предоставило Sony преимущество, поскольку японская компания смогла сделать ответный ход.

Но глава PlayStation Джим Райан заверил меня, что цена PS5 была установлена еще в начале этого года. Точно так же он утверждает, что дата нынешней презентации была утверждена уже некоторое время назад.

Если смотреть на технические показатели, Xbox Series X - это более мощное устройство. Но у PlayStation 5 есть хороший набор эксклюзивных игр.

Но можно ли утверждать, что PS5 - это решающий ход в "войне консолей"?

У Xbox есть очень соблазнительное предложение в виде подписки на сервис Game Pass Ultimate. Поэтому даже если Microsoft не продаст столько же приставок, доходы американской корпорации могут оказаться не ниже, чем у Sony.

Когда я спросил у Райана, не планирует ли Sony предоставлять такую же услугу, он сказал, что самая сильная сторона PlayStation - это хитовые игры, которые очень дороги в производстве. Поэтому похожая модель не будет иметь смысла с точки зрения финансов.

Вскоре мы узнаем, будет ли сохраняться эта стратегия в 2021 году и позже, когда предложение удовлетворит спрос.