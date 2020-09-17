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Военные США тестируют собак-роботов на поле боя
23:18 16.09.2020 |
ВВС США провели одно из крупнейших в истории учений по робототехнике с целью расширить использование искусственного интеллекта (ИИ) в вооруженных силах. ВВС использовали четвероногих «собак-роботов» для выявления угроз до того, как их человеческие аналоги выйдут на поле боя.
Робособаки - часть крупного американского проекта по внедрению искусственного интеллекта в боевые операции Advanced Battle Management System. Псов назвали Ghost Robotics Vision 60 UGV. Они могут патрулировать местность, собирать данные, проводить картографирование, наблюдение за объектами и налаживание связи. Отмечается, что роботы могут работать в любой местности. Преимущество робопсов в том, что они имеют несложную конструкцию. А чем проще, тем долговечнее.
«Грядущие поля сражений будут характеризоваться информационным насыщением. Одна из ключевых целей этого похода состояла в том, чтобы предоставить участникам головокружительный массив информации, который они могли бы синтезировать, как если бы всё происходило в реальной жизни, - сказал доктор Уилл Ропер, помощник секретаря ВВС США по закупкам и технологиям. - Это заставило командующий состав и исполнителей довериться аналитике данных и ИИ для того, чтобы понять ход сражения. Ценность данных как основного военного ресурса, не менее важного, чем реактивное топливо или спутники, - это ключ к войне нового поколения».
«Собак» уже тестируют не только ВВС США, но и австралийская армия. На видео можно наблюдать за псом в экипаже боевой машины:
Проект Advanced Battle Management System планирует постепенно «разбавлять» человеческий персонал роботизированными системами. Специалисты считают, что опасные, рутинные и требовательные к физическим нагрузкам задачи должны как можно быстрее перейти роботам-солдатам.
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