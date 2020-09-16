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Исследование: абсолютное большинство атак на облачные серверы нацелено на криптоджекинг
09:21 16.09.2020 |
95% атак на скомпрометированные облачные серверы направлено на скрытую добычу криптовалют, говорится в отчете работающей в сфере кибербезопасности компании Aqua Security.
Фирма намеренно использует серверы с неправильными настройками, чтобы провоцировать атаки на них. Это позволяет получить данные об объемах, направленности атак, применяемых злоумышленниками инструментах и методах, а также понять, как можно им противостоять.
За период с июня 2019 года по июль 2020 года серверы-ловушки компании подверглись 16 731 атаке. В Aqua Security зафиксировали их резкий рост в первой половине текущего года: в декабре число атак в день в среднем составляло 12, а к июню показатель увеличился до 43.
На майнинг криптовалют с использованием захваченной вычислительной мощности было направлено 95% от общего количества атак. Специалисты Aqua Security отметили, что злоумышленники предпочитали добывать Monero (XMR).
«Мы предполагаем, что они выбирают Monero, поскольку она считается значительно более анонимной, чем биткоин», - считают исследователи.
Напомним, согласно данным компании Symantec во втором квартале 2020 года количество случаев скрытого браузерного майнинга криптовалют выросло сразу на 163%.
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