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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Представлен смартфон-ротатор LG Wing с двумя экранами и выдвижной камерой

Представлен смартфон-ротатор LG Wing с двумя экранами и выдвижной камерой

 

Компания LG Electronics представила нашумевший в новостях смартфон LG Wing. Модель получила дополнительный экран и давно забытый форм-фактор «ротатор».


Конструкция LG Wing вращается по часовой стрелке, основной экран P-OLED диагональю 6,8 дюйма при этом переводится в горизонтальный режим, открывая доступ к вспомогательному дисплею G-OLED диагональю 3,9 дюйма. Разрешение составляет 2460 x 1080 и 1240 x 1080 пикселей соответственно.

Представлен смартфон-ротатор LG Wing с двумя экранами и выдвижной камерой

 

Вспомогательный экран предполагается использовать для набора текста на экранной клавиатуре, общения в чатах и управления контентом во время просмотра видео на основном экране, вывода важных оповещений, например, о входящих звонках без перекрытия контента на основном экране, и так далее. Можно настроить пары приложений, которые пользователь желает открывать одновременно на двух экранах.

Представлен смартфон-ротатор LG Wing с двумя экранами и выдвижной камерой

 

Смартфон основан на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 765G. Оснащается основной тройной камерой с датчиками разрешением 64 Мп, 12 и 13 Мп, выдвижной фронтальной камерой на 32 Мп, подэкранным дактилоскопическим датчиком, 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мА·ч с поддержкой беспроводной зарядки (Qi).


Поддерживаются 5G, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.1 и NFC, есть порт USB Type-C. Предусмотрена защита от воды и пыли IP54. Размеры составляют 169,5 x 74,5 x 10,9 мм, а вес - 260 г.

Представлен смартфон-ротатор LG Wing с двумя экранами и выдвижной камерой

 

Первым регионом, где появится LG Wing стала Южная Корея, но затем он появится в Европе и США. В Европе цена составит 1100 евро, а старт продаж назначен на ноябрь. Изначальный старт продаж в Корее состоится в октябре.


Представлен смартфон-ротатор LG Wing с двумя экранами и выдвижной камерой

 

Представлен смартфон-ротатор LG Wing с двумя экранами и выдвижной камерой

 

Представлен смартфон-ротатор LG Wing с двумя экранами и выдвижной камерой

 

Представлен смартфон-ротатор LG Wing с двумя экранами и выдвижной камерой
По материалам: ixbt.com
 

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