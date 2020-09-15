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YouTube запустила свой аналог TikTok под названием Shorts
23:35 14.09.2020 |
Ещё в апреле сообщалось, что YouTube работает над аналогом TikTok под названием Shorts. Пять месяцев спустя компания объявила о запуске собственного сервиса коротких видеороликов, который начнёт покорение мира с Индии.
YouTube сообщила, что сервис, в таком виде, в котором он будет запущен, является лишь ранней версией продукта, которая запускается с целью собрать отзывы пользователей, на основании которых будут вноситься дальнейшие изменения. Длина роликов в Shorts будет ограничена 15 секундами. Изначально пользователям будет доступно не так много инструментов, среди которых многосегментная камера, позволяющая объединять несколько клипов, добавление звука из обширной аудиотеки YouTube, средства управления скоростью, а также таймер обратного отсчёта.
YouTube добавила в фирменное приложение специальную строку, призванную упростить поиск коротких роликов. Компания сообщила, что в ближайшие недели и месяцы сервис будет серьёзно дорабатываться и обрастать новыми функциями и возможностями.
Чтобы стимулировать авторов к использованию нового сервиса, YouTube добавила значок «+» в нижнюю панель фирменного Android-приложения в Индии. Сообщается, что в ближайшее время такое же изменение произойдёт в клиенте YouTube для iOS устройств и других стран.
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