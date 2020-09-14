NVIDIA объявила о покупке компании Arm за $40 млрд

Компания NVIDIA купила разработчика технологий мобильных процессоров Arm у японской холдинговой компании SoftBank. Сумма сделки составила 40 миллиардов долларов. Об этом разработчик графических процессоров объявил в воскресенье на своём официальном сайте.

Согласно соглашению, NVIDIA в общей сложности выплатит SoftBank $21,5 млрд в виде акций, а также $12 млрд в виде наличных средств, включая $2 млрд на момент принятия соглашения. Кроме того, SoftBank может получить до $5 млрд дополнительных платежей наличными либо в виде акций компании NVIDIA с учётом будущей прибыли компании Arm. В качестве дополнительного обязательства NVIDIA выплатит $1,5 млрд сотрудникам компании Arm.

Окончательное подписание сделки ожидается через 18 месяцев. Примерно столько времени потребуется регулирующим органам Великобритании, Китая, Европейского Союза, а также США для того, чтобы проверить, не нарушает ли она антимонопольное законодательство.

Как указано на сайте NVIDIA, Arm примет роль подразделения компании, сохранит свою штаб-квартиру в Великобритании и «продолжит использовать свою модель открытого лицензирования технологий, сохраняя при этом нейтралитет перед своими клиентами». В интервью изданию Forbes глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) отметил, что первой задачей после покупки станет «интеграция технологий NVIDIA в обширную сеть Arm». Однако это совсем не означает, что Arm как-то изменит свою политику лицензирования. Как сообщает издание Bloomberg, «по словам Хуанга, NVIDIA тратит огромные деньги на покупку Arm не для того, чтобы в перспективе из-за её действий от неё разбежались все клиенты».

NVIDIA также сообщила, что собирается инвестировать в строительство нового исследовательского центра по исследованию технологий искусственного интеллекта (ИИ) в Кембридже. Покупку Arm компания называет в том числе новой возможностью для развития сферы компьютерных вычислений с использованием технологий ИИ. Обе компании видят огромный потенциал для расширения базы алгоритмов ИИ, работающих на базе чипов, созданных с использованием технологий Arm. В сферу интересов компании попадает всё, начиная от обычных смартфонов и заканчивая огромными серверными вычислительными решениями.

В своё время у NVIDIA были амбициозные планы по поводу разработки процессоров для смартфонов. Однако в этой сфере она не добилась успеха. Покупка компании Arm может помочь ей в этом деле. Однако, по словам главы NVIDIA, изначальное внимание компании будет сосредоточено на новых технологиях для центров обработки данных.

«Что изменится, так это скорость обновления нашей дорожной карты. Мы знаем, что центры хранения и обработки данных, а также облака остро нуждаются в микропроцессорах Arm. Энергоэффективность напрямую влияет на вычислительные мощности, объёмы вычислений и стоимость предоставления этих услуг», - отметил Хуанг в разговоре с Forbes.

Напомним, что британская компания Arm, занимающаяся разработкой архитектур микропроцессоров, была приобретена японским инвестиционным холдингом SoftBank в 2016 году за $31 млрд. К настоящему моменту на рынок было поставлено более 180 миллиардов чипов, использующих технологии компании Arm. Разработки британской компании используются в процессорах и мобильных устройствах, например, таких компаний, как Apple, Samsung и Qualcomm.