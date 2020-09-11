В браузере Google Chrome появилась функция группировки вкладок

Несколько месяцев назад Google анонсировала скорое появление в браузере Chrome функции, позволяющей группировать вкладки. Теперь же стало известно, что данный инструмент доступен всем пользователям популярного обозревателя.

Для начала использования функции группировки достаточно скачать и установить Chrome 85.0.4183.102, в котором данный инструмент активирован по умолчанию. Ранее группировка вкладок была доступна в бета-версиях браузера, где её нужно было активировать вручную. Тем же, кто предпочитает использовать стабильные версии обозревателя, эта функция стала доступна только сейчас.

Данный инструмент пригодится пользователям, которые взаимодействуют с большим количеством вкладок. Теперь можно легко объединять вкладки в группы, отмечая каждую из них своим именем и цветом. Таким образом, пользователи смогут организовать свою работу, распределив вкладки по группам в соответствии с поставленными задачами и собственными потребностями.





Для создания новой группы достаточно кликнуть правой кнопкой мыши по какой-либо вкладке, выбрать соответствующую опцию, задать название и выбрать какой-либо отличительный цвет. Поддерживается создание большого количество групп, благодаря чему пользователь сможет распределить и удобно организовать все открытые в браузере вкладки.

Если вы используете Google Chrome на Windows или macOS, то после установки актуальной версии браузера группировка вкладок станет доступна автоматически. Если вы используете Chromebook, то группировка вкладок будет доступна в Chrome 85.0.4183.84 и более поздних версиях обозревателя.