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Пакман выходит в реальный мир: Pac-Man Geo нацелилась на лавры Pokemon Go
16:00 11.09.2020 |
Bandai Namco решила бросить вызов Niantic и её культовой AR-игре Pocemon Go. Главным героем грядущей Pac-Man Geo должен стать легендарный Пакман, которому в этом году исполняется сорок лет. Bandai Namco намерена отметить эту годовщину выпуском игры Pac-Man Geo, которая заставит пользователей бегать за виртуальными шариками по улицам реальных городов.
Ожидается, что игра выйдет осенью этого года (в App Store значится 30 ноября). Владельцы iOS- и Android-устройств уже могут зарегистрироваться, чтобы получить уведомление, когда игра станет доступна. В данный момент никакой информации о Pac-Man Geo, кроме её описания в Google Play и Apple App Store, нет. Судя по описанию, игроки смогут создавать свои лабиринты либо соревноваться в уже готовых. Игровая механика до сих пор не раскрыта, однако вполне можно представить людей, бегающих по городу со смартфоном перед глазами. Также неизвестно, будут ли игроков преследовать призраки, или суть игры будет состоять только в «поедании» гранул.
Стоит заметить, что мир ещё не оправился от пандемии COVID-19, и карантинные меры могут сильно помешать планам Bandai Namco по завоеванию популярности на уровне Pokemon Go.
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