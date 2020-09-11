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MediaTek готовит новую платформу, созданную специально для хромбуков
14:11 11.09.2020 |
Компания MediaTek сообщила о том, что намерена стать активным игроком на рынке хромбуков. Конечно, не выпуская свои устройства, а создавая для таковых подходящие платформы.
В следующем году MediaTek намерена выпустить однокристальную систему MT8195, специально созданную для устройств с Chrome OS. Данная SoC будет производиться по техпроцессу 6 нм, а это значит, что она будет весьма энергоэффективной, что должно положительно сказаться на автономности хромбуков.
К сожалению, никаких подробностей о конфигурации такой платформы пока нет, но, судя по всему, это будет первое решение MediaTek, созданное именно для хромбуков, так как MT8183 и MT8173, которые использовались и используются (как минимум первая) для хромбуков сейчас, были представлены в качестве платформ для планшетов.
Кроме того, в своей речи представить MediaTek, говоря о планах относительно рынках хромбуков, привёл в пример Apple и её переход на процессоры собственной разработки с архитектурой Arm, хотя в данном случае аналогия, конечно, условна.
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