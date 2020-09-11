Финансовые новости
- |
- 11.09.20
- |
- 12:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Xiaomi представила доступный спортивный тренажёр для дома. «Беговая» дорожка для ходьбы URevo U1 стоит менее $200
09:38 11.09.2020 |
Компания Xiaomi представила доступную складную дорожку для ходьбы URevo U1 , которая предлагается по цене 190 долларов.
Устройство готово к использованию сразу после распаковки и подключения к розетке. Беговая дорожка получила экран, на котором чётко отображаются такие данные, такие как скорость, калории, пробег и время.
Дорожка имеет габариты 120 x 42 см. По умолчанию максимальная скорость беговой дорожки составляет 6 км/час, что соответствует больше спортивной ходьбе нежели бегу. Даже бег трусцой характеризуется средней скоростью 7-9 км/ч. Однако ограничение скорости можно отменить после того, как вы пройдете первые 3 км.
Внутренняя конструкция дорожки позволяет эффективно уменьшить резонанс во время тренировки и значительно снизить уровень шума. Максимальный рабочий шум не превышает 62 дБ, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что шум беспокоит соседей.
Дорожка имеет высоту всего 6,5 см, что позволяет легко поместить её под кроватью и сэкономить место для хранения. В нижней части шагающей машины расположен ролик, обеспечивающий легкость передвижения.
Дорожка оснащена беспроводным пультом дистанционного управления.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Инспекция позиций ВСУ с участием ОБСЕ в районе поселка Шумы временно отменяется - источник в Офисе президента
|Соковыжималка для бизнеса. Чем оказалось «налоговое чудо» Зеленского с поступлениями в бюджет
|Зализанный Зеленский и сорванные вагнеровцы: О чем Богдан рассказал Гордону
|В «коронавирусном» фонде уже нехватает средств для трех бюджетных программ - Счетная палата
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Xiaomi представила доступный спортивный тренажёр для дома. «Беговая» дорожка для ходьбы URevo U1 стоит менее $200
|Xiaomi представила крутую футуристическую новинку на своей площадке коллективного финансирования
|Представлен рестайлинговый Genesis G70 с новым дизайном
|Первый в мире смартфон с подэкранной камерой поступил в продажу в Китае
|Портленд первым в США запретил системы распознавания лиц
|Французская лакшери-компания LVMH не будет покупать ювелирного гиганта Tiffany
Это интересно
|Xiaomi предлагает очень интересную новинку Poco X3 NFC сразу по сниженной цене
|Samsung, LG и SK Hynix прекратили поставки дисплеев и полупроводников компании Huawei
|Луноход Toyota назвали в честь внедорожника
|Гарнитура смешанной реальности Microsoft HoloLens 2 теперь доступна всем желающим, но цена по-прежнему кусается
|В противостоянии Epic Games и Apple — новый поворот. Apple подала в суд на Epic Games за нарушение контракта и хочет компенсацию
|В СБУ пояснили, почему работают магазины «заблокированной» пирамиды B2B Jewelry
|Создание 2000-сильного гиперкара привело к судебному иску