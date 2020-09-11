Xiaomi представила доступный спортивный тренажёр для дома. «Беговая» дорожка для ходьбы URevo U1 стоит менее $200

Компания Xiaomi представила доступную складную дорожку для ходьбы URevo U1 , которая предлагается по цене 190 долларов.

Устройство готово к использованию сразу после распаковки и подключения к розетке. Беговая дорожка получила экран, на котором чётко отображаются такие данные, такие как скорость, калории, пробег и время.





Дорожка имеет габариты 120 x 42 см. По умолчанию максимальная скорость беговой дорожки составляет 6 км/час, что соответствует больше спортивной ходьбе нежели бегу. Даже бег трусцой характеризуется средней скоростью 7-9 км/ч. Однако ограничение скорости можно отменить после того, как вы пройдете первые 3 км.

Внутренняя конструкция дорожки позволяет эффективно уменьшить резонанс во время тренировки и значительно снизить уровень шума. Максимальный рабочий шум не превышает 62 дБ, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что шум беспокоит соседей.

Дорожка имеет высоту всего 6,5 см, что позволяет легко поместить её под кроватью и сэкономить место для хранения. В нижней части шагающей машины расположен ролик, обеспечивающий легкость передвижения.

Дорожка оснащена беспроводным пультом дистанционного управления.



