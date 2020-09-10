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Первый в мире смартфон с подэкранной камерой поступил в продажу в Китае
12:21 10.09.2020 |
Сегодня в продажу на территории Китая поступает первый смартфон с фронтальной камерой, которая спрятана под поверхностью экрана. Им оказался ZTE Axon 20 5G.
ZTE Axon 20 5G доступен за 322 долларов в версии с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти, 366 долларов в версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, а также 410 долларов в версии с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти.
Экран содержит семь различных слоев, включая защитное стекло, поляризатор, герметизирующее стекло, катод, OLED, матрица и стекло-подложка. Производитель заявляет, что в устройстве использована технология подэкранной камеры третьего поколения, однако фотографии подтверждают, что разрешение экрана в области камеры заметно снижено, поэтому эта часть бросается в глаза.
ZTE Axon 20 5G оснащён однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 765G, экраном OLED диагональю 6,92 дюйма разрешением Full HD+ (2460 х 1080 пикселей) со встроенным сканером отпечатков пальцев, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, а также основной камерой с датчиками изображения разрешением 64, 8, 2 и 2 Мп.
Аккумулятор имеет ёмкость 4220 мА·ч и поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт. Смартфон работает под управлением MiFlavor 10.5 на основе операционной системы Android 10.
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