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Xbox Series X поступит в продажу 10 ноября по цене $499. А ещё Microsoft предложит лизинг
17:23 09.09.2020 |
Компания Microsoft официально озвучила цену игровой консоли нового поколения Xbox Series X, сообщила о дате начала приёмов предзаказов, а также информацию об поступлении новинки в продажу. Ранние слухи подтвердились. Редмондский гигант оценил Xbox Series X в $499. Кроме того, компания подтвердила, что Xbox Series X и представленная вчера более доступная Xbox Series S появятся в продаже одновременно - 10 ноября.
Предзаказы на обе приставки Microsoft начнёт принимать с 22 сентября. Для жителей 12 стран (Австралия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Южная Корея, Швеция, Великобритания и США) будет предлагаться программа Xbox All Access, которая позволит приобрести приставки в рассрочку на 2 года. Ежемесячная плата за консоль Xbox Series X составит около $35, за Xbox Series S ежемесячные выплаты будут составлять около $25.
Помимо самой консоли покупатели, которые решат приобрести приставки в рассрочку, получат бесплатный доступ к:
* Более 100 высококлассным играм, включая оптимизированные под консоли нового поколения;
* Более 100 играм для ПК;
* Доступ к платформе EA Play с более чем 60 самыми популярными играми для консолей и ПК;
* Более 100 играм облачного сервиса Xbox Game Pass Ultimate.
Кроме того, Microsoft сообщила, что приставки Xbox Series X и Xbox Series S являются единственными консолями нового поколения, которые получат полную обратную совместимость с играми четырёх предыдущих поколений консолей Xbox.
Напомним, что основой для Xbox Series X служит мощный гибридный процессор, созданный в партнёрстве с компанией AMD. Он включает восемь процессорных ядер Zen 2 и графический процессор с 52 вычислительными блоками с архитектурой RDNA нового поколения. Объём оперативной памяти составит 16 Гбайт GDDR6, а для хранения данных предусмотрен скоростной твердотельный накопитель PCIe NVMe объёмом 1 Тбайт. По заявлениям Microsoft консоль будет способна поддерживать игры в разрешении 4K с частотой обновления до 120 кадров в секунду.
Приставка также оснащена видеовыходом HDMI 2.1, поддерживает технологии DirectX Raytracing (трассировка лучей в реальном времени) и затенения с переменной скоростью (Variable Rate Shading, VRS). Кроме того, заявлены различные аудиотехнологии, включая технологию пространственного звука, Dolby Atmos и Dolby Vision. Компания указывает, что поддержка Dolby Vision для игр появится в 2021 году. И сначала именно на приставках Xbox нового поколения. Также новинки Microsoft предложат ряд новых функций, например, Quick Resume, которая позволит практически мгновенно запускать игры именно с того момента, на котором ранее остановился игрок.
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