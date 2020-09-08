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Представлена игровая приставка Xbox Series S. Она действительно очень доступна
12:46 08.09.2020 |
Microsoft представила Xbox Series S. Не исключено, толчком к анонсу стала утечка.
За Xbox Series S будут просить 300 долларов. Само собой, как обычно, это цена для США без учёта налогов. Кроме того, Microsoft добавила, что это самая компактная консоль Xbox за всю историю семейства. Некоторые умельцы уже примерно подсчитали, что объём корпуса составит чуть менее 3 литров.
Производительность приставки нам не раскрыли, но Microsoft говорит о возможности играть в 1440p при 120 к/с. Само собой, доступно это будет далеко не во всех играх. Из остального можно отметить оригинальный SSD объёмом 512 ГБ с поддержкой Xbox Velocity Architecture, поддержку трассировки лучей, поддержку Variable Rate Shading и Variable Refresh Rate.
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