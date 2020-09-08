Стремительное падение Huawei. Годовые поставки смартфонов снизятся до уровня квартальных

Как сообщает TheElec, китайский технологический гигант Huawei планирует выпустить всего около 50 миллионов единиц смартфонов в 2021 году. Источники из стана Huawei сообщают, что компания поделилась этой целью на 2021 год со своими южнокорейскими субподрядчиками.

Чтобы вы лучше понимали масштаб трагедии, в 2019 году компания отгрузила 240 миллионов единиц смартфонов. В 2020 году поставки смартфонов Huawei и Honor во всём мире, как ожидается, составят 190 миллионов единиц. Получается, что в следующем году компания планирует отгрузить лишь около 20% и 25% от уровня поставок смартфонов в 2019 и 2020 годах соответственно.

Снижение планов поставок Huawei связано с ужесточением американских санкций, которые ограничивают ей способность получать необходимые компоненты и обеспечивать стабильное производство. После 14 сентября компании фактически запрещено покупать американские комплектующие для смартфонов, ноутбуков и прочей техники.

Как уже сообщалось, в этом ситуации компания Samsung увеличит поставки смартфонов до 300 миллионов единиц в 2021 году. А в этом году поставки Samsung ожидаются на уровне 260 млн смартфонов.

Согласно информации, опубликованной авторитетным изданием DigiTimes, компанию Huawei могут погубить сами сотрудники компании, которые массово покидают её.