Финансовые новости
- |
- 08.09.20
- |
- 13:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Стремительное падение Huawei. Годовые поставки смартфонов снизятся до уровня квартальных
09:52 08.09.2020 |
Как сообщает TheElec, китайский технологический гигант Huawei планирует выпустить всего около 50 миллионов единиц смартфонов в 2021 году. Источники из стана Huawei сообщают, что компания поделилась этой целью на 2021 год со своими южнокорейскими субподрядчиками.
Чтобы вы лучше понимали масштаб трагедии, в 2019 году компания отгрузила 240 миллионов единиц смартфонов. В 2020 году поставки смартфонов Huawei и Honor во всём мире, как ожидается, составят 190 миллионов единиц. Получается, что в следующем году компания планирует отгрузить лишь около 20% и 25% от уровня поставок смартфонов в 2019 и 2020 годах соответственно.
Снижение планов поставок Huawei связано с ужесточением американских санкций, которые ограничивают ей способность получать необходимые компоненты и обеспечивать стабильное производство. После 14 сентября компании фактически запрещено покупать американские комплектующие для смартфонов, ноутбуков и прочей техники.
Как уже сообщалось, в этом ситуации компания Samsung увеличит поставки смартфонов до 300 миллионов единиц в 2021 году. А в этом году поставки Samsung ожидаются на уровне 260 млн смартфонов.
Согласно информации, опубликованной авторитетным изданием DigiTimes, компанию Huawei могут погубить сами сотрудники компании, которые массово покидают её.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Возобновление торговли с ОРДЛО: Что стоит за заявлениями главы Луганской ОВГА об упущенной выгоде
|Виталий Портников: Перемирие – тоже оружие дестабилизации
|Убийственное перемирие. Сколько еще Зеленский продержит Украину в заложниках у Путина
|Саакашвили с Богданом и Ясько против Ермака: Как эта троица может испортить «слугам» местные выборы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Создание 2000-сильного гиперкара привело к судебному иску
|Представлена игровая приставка Xbox Series S. Она действительно очень доступна
|Стремительное падение Huawei. Годовые поставки смартфонов снизятся до уровня квартальных
|Skoda отправила в отставку самую компактную модель - электрокар Citigoᵉ iV
|Компания TikTok выиграла спор за украинский домен
|Билл Гейтс считает, что грузовики Tesla Semi и электрические самолёты «не взлетят»
Это интересно
|Истории Instagram теперь можно смотреть прямо в Facebook
|SpaceX раскрыла подробности бета-тестирования спутникового интернета Starlink: скорость высокая, задержка низкая
|В Украине наказание за угон автомобиля привяжут к его стоимости
|Президенту банка «Аркада» сообщили о подозрении в присвоении 50 миллионов
|Skoda рассекретила первый электрический кроссовер
|Google представила новый режим для планшетов Android
|Новая система от Microsoft поможет в борьбе с дипфейками