Финансовые новости
- |
- 08.09.20
- |
- 13:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Компания TikTok выиграла спор за украинский домен
08:19 08.09.2020 |
Материнская компания популярного сервиса для обмена видеосообщениями TikTok, выиграла спор за домен TikTok в зоне «com.ua».
Речь идет о китайской компании ByteDance. Соответствующий иск компания подала во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС).
Согласно информации на сайте ВОИС, ответчиком выступил регистрант доменного имени физлицо Дубинин Алексей Сергеевич. Сообщается, что он использовал домен, чтобы «выдать себя за истца, скопировав товарный знак истца TikTok и употребляя логотип в виде музыкальной ноты на веб-сайте оспариваемого доменного имени». Также предполагается, что он продавал рекламу - TikTok Ads.
Ответчик зарегистрировал оспариваемое доменное имя 17 мая 2019 года. На момент принятия решения оно направляло на веб-сайт, предлагающий поисковую оптимизацию (SEO) и аналогичные услуги. На сегодня вебсайт не работает.
Внесудебное урегулирование
Процедура внесудебного урегулирования доменных споров на основе общепринятого мирового стандарта UDRP (Единая политика разрешения доменных споров) начала действовать в массовом украинском публичном домене com.ua с 19 декабря 2019 года. До этого, с марта 2019 года, эта процедура могла применяться в домене .UA лишь в отношении к доменным именам второго уровня.
В рамках процедуры споры сторон рассматривают арбитры WIPO (среди которых есть и граждане Украины) в Центре арбитража и посредничества (WIPO Arbitration and Mediation Center).
Всего за 2020 год в Украине произошло 16 споров за доменные имена, в том числе - electrolux.com.ua, legotoys.com.ua, crocs.com.ua. В 2019 году прошло три разбирательства из-за доменов fumari.com.ua, oppo.ua и facebook.com.ua.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Возобновление торговли с ОРДЛО: Что стоит за заявлениями главы Луганской ОВГА об упущенной выгоде
|Виталий Портников: Перемирие – тоже оружие дестабилизации
|Убийственное перемирие. Сколько еще Зеленский продержит Украину в заложниках у Путина
|Саакашвили с Богданом и Ясько против Ермака: Как эта троица может испортить «слугам» местные выборы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Создание 2000-сильного гиперкара привело к судебному иску
|Представлена игровая приставка Xbox Series S. Она действительно очень доступна
|Стремительное падение Huawei. Годовые поставки смартфонов снизятся до уровня квартальных
|Skoda отправила в отставку самую компактную модель - электрокар Citigoᵉ iV
|Компания TikTok выиграла спор за украинский домен
|Билл Гейтс считает, что грузовики Tesla Semi и электрические самолёты «не взлетят»
Это интересно
|Истории Instagram теперь можно смотреть прямо в Facebook
|SpaceX раскрыла подробности бета-тестирования спутникового интернета Starlink: скорость высокая, задержка низкая
|В Украине наказание за угон автомобиля привяжут к его стоимости
|Президенту банка «Аркада» сообщили о подозрении в присвоении 50 миллионов
|Skoda рассекретила первый электрический кроссовер
|Google представила новый режим для планшетов Android
|Новая система от Microsoft поможет в борьбе с дипфейками