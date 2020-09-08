Компания TikTok выиграла спор за украинский домен

Материнская компания популярного сервиса для обмена видеосообщениями TikTok, выиграла спор за домен TikTok в зоне «com.ua».

Речь идет о китайской компании ByteDance. Соответствующий иск компания подала во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС).

Согласно информации на сайте ВОИС, ответчиком выступил регистрант доменного имени физлицо Дубинин Алексей Сергеевич. Сообщается, что он использовал домен, чтобы «выдать себя за истца, скопировав товарный знак истца TikTok и употребляя логотип в виде музыкальной ноты на веб-сайте оспариваемого доменного имени». Также предполагается, что он продавал рекламу - TikTok Ads.

Ответчик зарегистрировал оспариваемое доменное имя 17 мая 2019 года. На момент принятия решения оно направляло на веб-сайт, предлагающий поисковую оптимизацию (SEO) и аналогичные услуги. На сегодня вебсайт не работает.

Внесудебное урегулирование

Процедура внесудебного урегулирования доменных споров на основе общепринятого мирового стандарта UDRP (Единая политика разрешения доменных споров) начала действовать в массовом украинском публичном домене com.ua с 19 декабря 2019 года. До этого, с марта 2019 года, эта процедура могла применяться в домене .UA лишь в отношении к доменным именам второго уровня.

В рамках процедуры споры сторон рассматривают арбитры WIPO (среди которых есть и граждане Украины) в Центре арбитража и посредничества (WIPO Arbitration and Mediation Center).

Всего за 2020 год в Украине произошло 16 споров за доменные имена, в том числе - electrolux.com.ua, legotoys.com.ua, crocs.com.ua. В 2019 году прошло три разбирательства из-за доменов fumari.com.ua, oppo.ua и facebook.com.ua.