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Мировой рынок смартфонов в 2020 году обвалится на 11 %
13:48 07.09.2020 |
Компания Strategy Analytics обнародовала свежий прогноз по глобальному рынку смартфонов на текущий год: отрасль покажет значительный спад из-за пандемии и сложной экономической ситуации.
Аналитики полагают, что поставки «умных» сотовых аппаратов в 2020-м окажутся на уровне 1,26 млрд единиц. Если эти ожидания оправдаются, падение по отношению к прошлому году составит 11 %.
Нужно отметить, что прежний прогноз был более негативным - говорилось о возможном сокращении рынка на 15,6 %. Однако Strategy Analytics фиксирует более активное восстановление рынка в ряде регионов, нежели предполагалось ранее. Это касается прежде всего Европы, Соединённых Штатов и Индии.
Рынок вернётся к росту в 2021 году благодаря появлению недорогих смартфонов с поддержкой 5G и новых аппаратов, оснащённых гибким дисплеем. Поставки поднимутся на 9 %, достигнув примерно 1,4 млрд штук.
Лидером отрасли останется Samsung с долей на уровне 21 %. На втором месте расположится Apple с результатом приблизительно 15,3 %. Китайский гигант Huawei опустится на третью позицию в связи со снижением продаж, спровоцированных жёсткими американскими санкциями.
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