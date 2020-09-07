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Истории Instagram теперь можно смотреть прямо в Facebook
12:27 07.09.2020 |
Команда социальной сети Facebook начала тестировать интересную функцию - возможность просмотра «История» из Instagram. Да, всё верно, объединение Facebook и Instagram постепенно продолжается.
Функцию уже заметили некоторые пользователи Facebook - им предлагается просматривать истории Instagram прямо в основном приложении Facebook.
Долгое время команда соцсети поощряла «кросспостинг» историй Instagram в Facebook, однако новая тестовая функция принесла «Истории» Instagram в приложение Facebook для прямого просмотра, без необходимости размещения публикаций в двух приложениях.
Различить истории Instagram и Facebook можно по цвету обводки фото профиля - у Facebook фото обведено синим, а у Instagram - оранжево-розовым. Просматривать истории Instagram на Facebook смогут только подписчики пользователя из Instagram, которые подключили к профилю Instagram свой аккаунт Facebook.
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